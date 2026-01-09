En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el Refugio Franciscano alertó que personas ajenas habrían planeado el desalojo de perros y gatos porque tienen planes de construcción en ese predio.

En específico, señalan que el sufrimiento y desaparición de los animales del Refugio Franciscano fue resultado de la “ambición inmobiliaria” de:

El Refugio Franciscano señaló directamente a Carmela Rivero y a la organización que dirige, la Fundación Haghenbeck, por el desalojo que calificó de ilegítimo, así como por un “montaje cruel” a costa del dolor de seres sintientes.

Según señalan, Carmela Rivero permaneció tres días sin supervisión, sin autoridades y sin la presencia del Refugio Franciscano, lo que le brindó tiempo suficiente para “preparar su escenario”.

Antes de que cualquier autoridad certificara el estado real de los perros y gatos, acusan, la mujer permitió la entrada de grupos de choque, camiones de carga e “influencers” al Refugio Franciscano.

“Tuviste tiempo de sobra para alterar la escena y fabricar una narrativa de maltrato que justificara el despojo”. Refugio Franciscano.

Refugio Franciscano incluso la inculpa de evitar que personal entrara a dar sus medicamentos a los animales en tratamiento; “Les negaste su salud para poder exhibirlos después como víctimas”.

Frente a este hecho, la organización acusa que no se quedará callada, pues no hay edificio, ni torre, ni negocio inmobiliario que valga más que la vida de un solo perro.