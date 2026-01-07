La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) documenta maltrato masivo en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa.

Tras las denuncias presentadas contra el Refugio Franciscano, la Fiscalía de la CDMX confirma hacinamiento, negligencia y crueldad animal.

La Fiscalía de la CDMX documenta maltrato animal en el Refugio Franciscano

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que la investigación formal en contra del Refugio Franciscano inició en diciembre de 2025.

Esto luego de las múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre el estado crítico en el que se encontraban los animales del Refugio Franciscano, ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

La fiscal Bertha Alcalde informó que en coordinación con otras instancias del Gobierno de la CDMX se realizaron inspecciones ministeriales y periciales.

“Estamos informando sobre un caso de maltrato y crueldad animal que ha sido documentado y atendido por la Fiscalía en coordinación con diversas instancias del Gobierno de la Ciudad” Bertha Alcalde

Además de que se realizaron dictámenes en medicina veterinaria forense, lo que permitió obtener una orden judicial de cateo y aseguramiento.

La cual fue ejecutada este miércoles con el objetivo de “proteger la vida y la integridad de los animales que ahí se encuentran”.

Desde un punto de vista técnico-jurídico, la Fiscalía de la CDMX concluyó que los animales del Refugio Franciscano fueron víctimas de una privación sistemática y prolongada de las libertades de bienestar animal .

“La Fiscalía concluye que estos hechos encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal” Bertha Alcalde

La investigación va a continuar para definir responsabilidades y acciones jurídicas adicionales, la fiscal Bertha Alcalde aseguró que este caso no va a quedar impune.

“Nuestro compromiso es claro: proteger a los seres sintientes, investigar con rigor y actuar con responsabilidad. Este caso no va a quedar impune” Bertha Alcalde

La fiscal Bertha Alcalde precisó que el conteo preliminar arroja que en el Refugio Franciscano había un total de 936 animales identificados entre perros y gatos, de ellos:

798 animales presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad: 759 perros y 39 gatos

20 animales hospitalizados por la gravedad de su estado de salud

21 animales fallecidos, todos fuera del inmueble

Los dictámenes periciales señalaron que los animales se encontraban bajo modalidades de omisión y negligencia , luego de que no contaban con las condiciones necesarias para su bienestar.

La fiscal Bertha Alcalde informó que entre los principales hallazgos en el Refugio Franciscano destacan:

Hacinamiento severo, con un número de animales muy superior a la capacidad del lugar Espacios insuficientes que impedían el descanso y la movilidad mínima Falta de ventilación y ausencia de luz natural Jaulas sin techo ni protección contra la intemperie Acumulación constante de heces y orina Presencia de fauna nociva Jaulas que no cumplían con dimensiones mínimas para perros y gatos Exposición a condiciones climáticas adversas

Además de que se documentó una grave omisión de atención médico-veterinaria, ya que se identificó que los animales presentaban:

Enfermedades sistémicas

Dermatitis severa

Problemas ortopédicos evidentes

Lesiones avanzadas y dolor no tratado

Tumores y secuelas neurológicas

Uso de medicamentos caducados

“Estas condiciones requerían atención inmediata y comprometían seriamente la vida y la integridad física de los animales” Bertha Alcalde