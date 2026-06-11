Brasil vs Marruecos se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 13 de junio a las 16 horas.

Partido: Brasil vs Marruecos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 13 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: VIX

Brasil vs Marruecos: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026

El sábado 13 de junio de 2026 será el partido Brasil vs Marruecos del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo C.

Brasil vs Marruecos: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs Marruecos iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Brasil vs Marruecos: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs Marruecos podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Brasil vs Marruecos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 13 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: VIX

¿En qué grupo se encuentran Brasil y Marruecos en el Mundial 2026?

Brasil y Marruecos se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Brasil y Marruecos comparten el Grupo C junto a Escocia y Haití, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.