Marruecos vs Haití se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 16 horas.
- Partido: Marruecos vs Haití
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mercedes-Benz Stadium
- Transmisión: ViX
Marruecos vs Haití: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026
El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Marruecos vs Haití del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo C.
Marruecos vs Haití: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Marruecos vs Haití iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos.
Marruecos vs Haití: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Marruecos vs Haití podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Marruecos vs Haití
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mercedes-Benz Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Marruecos y Haití en el Mundial 2026?
Marruecos y Haití comparten el Grupo C junto a Brasil y Escocia, y las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Brasil y Marruecos son los favoritos para clasificar de manera directa a la siguiente ronda.