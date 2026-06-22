Marruecos vs Haití se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 16 horas.

Partido: Marruecos vs Haití

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Stadium

Transmisión: ViX

Marruecos vs Haití: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Marruecos vs Haití del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo C.

Marruecos vs Haití: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Marruecos vs Haití iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos.

Marruecos vs Haití: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Marruecos vs Haití podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Marruecos vs Haití

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Marruecos y Haití en el Mundial 2026?

Marruecos y Haití comparten el Grupo C junto a Brasil y Escocia, y las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Brasil y Marruecos son los favoritos para clasificar de manera directa a la siguiente ronda.