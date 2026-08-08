La noche del viernes 7 de agosto murió a los 68 años de edad Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, mientras se encontraba internado en una clínica de Rosario, Argentina.

Medios locales reportaron que el empresario padecía una enfermedad que deterioró su estado de salud durante las últimas semanas y por la que habría sido hospitalizado desde el Mundial 2026.

Pero, ¿cuál era la enfermedad que tenía Jorge Messi? Te contamos lo que se sabe en torno al misterioso fallecimiento del padre de Lionel Messi.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi (Especial)

¿De qué estaba enfermo Jorge Messi?

El 16 de julio, luego del partido Argentina vs Argelia del Mundial 2026, Lionel Messi declaró que estaba atravesando por momentos difíciles por causa de una situación personal y familiar de la que no dio detalles.

Un par de días después, la familia Messi emitió un comunicado en el que informó que Jorge Messi, padre del futbolista, se encontraba enfermo, aunque se aseguro que estaba recuperándose favorablemente.

Menos de un mes más tarde, el viernes 7 de agosto, el empresario de 68 años de edad murió mientras estaba hospitalizado en un sanatorio privado de la ciudad de Rosario.

Messi está de luto: muere su padre Jorge Messi a los 68 años (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Los reportes emitidos por medios locales se limitaron a señalar que Jorge Messi tenía una enfermedad grave, sin embargo, no se ha explicado qué padecimiento aquejaba al padre de ‘Lío’.

En medio del halo de misterio que cubre la pérdida de la familia Messi, han comenzado a circular versiones que apuntan a que el patriarca tenía complicaciones cardíacas y neurológicas, pero nada ha sido confirmado

Clínica donde murió Jorge Messi no informará causas del fallecimiento

Tras los reportes que confirman la muerte de Jorge Messi, hasta el cierre de esta nota la familia del empresario de 68 años no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Es debido a ello que no se conoce ningún detalle relacionado con las circunstancia médicas que provocaron la muerte del padre de “La Pulga”.

Comunicado sobre la muerte de Jorge Messi (Sanatorio Centro)

La misma clínica donde ocurrió la muerte, el Sanatorio Centro, compartió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento pero resaltó que no agregará información sobre lo ocurrido.

Lo anterior debido a que señaló que acatará la “normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes”, así como por respeto a la privacidad de la familia Messi.