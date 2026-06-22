Sudáfrica vs Corea del Sur se enfrentan en su primer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 19 horas.

Partido: Sudáfrica vs Corea del Sur

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Sudáfrica vs Corea del Sur: Día del partido del Grupo A del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Sudáfrica vs Corea del Sur del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo A.

Sudáfrica vs Corea del Sur: Hora para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs Corea del Sur iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BBVA, de Monterrey, México.

Sudáfrica vs Corea del Sur: Canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs Corea del Sur podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Sudáfrica vs Corea del Sur

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial 2026?

Sudáfrica y Corea del Sur se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Sudáfrica y Corea del Sur se juegan el segundo lugar del Grupo B para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Corea suma 3 puntos por 1 de Sudáfrica, pero si los segundos ganan y Chequia le quita puntos a México pelearía por el segundo lugar.