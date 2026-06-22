Suiza vs Canadá se enfrentan en su primer partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 13 horas.
- Partido: Suiza vs Canadá
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: ViX
Suiza vs Canadá: Día del partido del Grupo B del Mundial 2026
El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Suiza vs Canadá del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo B.
Suiza vs Canadá: Hora para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026
Suiza vs Canadá iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BC Place, de Vancouver, Canadá.
Suiza vs Canadá: Canal para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026
Suiza vs Canadá podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Suiza vs Canadá
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: ViX
¿Cómo van Suiza y Canadá en el Mundial 2026?
Suiza y Canadá se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de avanzar de ronda en la justa mundialista.
Suiza empató con Catar y venció a Bosnia para sumar cuatro puntos; mismas unidades de Canadá, que empató con Bosnia y goleó a Catar.