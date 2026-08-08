Brasil asumió temporalmente la representación de México en Perú luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, ocurrida tras las tensiones generadas por el caso Betssy Chávez.

En este contexto, la bandera de México que se encontraba en la embajada mexicana en Lima fue retirada y quedó bajo resguardo de Brasil, así como la sede, la residencia, los archivos y demás.

Brasil resguardó la sede y la bandera de México tras la ruptura con Perú

Tras la ruptura de relaciones, Brasil se encargó de proteger las sedes diplomáticas en Perú. Aunque la bandera brasileña ondeaba en la sede mexicana, todos los archivos y bienes permanecieron resguardados.

Brasil resguardó la sede y la bandera de México tras la ruptura con Perú (Captura)

Con la normalización de los vínculos, la representación mexicana en Perú volvió a operar bajo su propia conducción y la bandera de México regresó a la sede diplomática, poniendo fin a años de tensiones.

Brasil mantuvo bajo su resguardo la bandera de México según el artículo 45 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas:

“En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal: a. El Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos; b. El Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor”. Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas

Cabe mencionar que la ruptura de relaciones diplomáticas tiene como antecedente la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo diplomático a Betssy Chávez, quien permanecía en la embajada de México en Lima.

Betssy Chávez fue acusada de participar en actos para quebrar el orden en Perú, pues habría apoyado al expresidente Pedro Castillo a la disolución del Congreso y otras medidas.