Guardan emotivo minuto de silencio por Jorge Messi antes del partido Inter Miami vs Monterrey.

El homenaje al padre de Lionel Messi ocurrió en el Nu Stadium de Miami durante el partido de la Leagues Cup de este 8 de agosto.

Dedican minuto de silencio por Jorge Messi antes del Inter Miami vs Monterrey

Previo al arranque del encuentro entre Inter Miami contra Monterrey, ambos equipos dedicaron un emotivo minuto de silencio en honor a Jorge Messi, quien murió a los 68 años de edad.

Durante el gesto, la afición se mostró respetuosa en todo momento.

Minuto de silencio por Jorge Messi antes del Inter Miami vs Monterrey (Captura de pantalla)

Además del homenaje en el estadio, los futbolistas del Inter Miami portaron un brazalete negro en señal de duelo por la lamentable pérdida que sufrió su capitán.

La seguidores del Inter Miami también se hizo presente con mensajes de apoyo a Messi al mostrar pancartas con la frase “Fuerza, Leo”.

Minuto de silencio por Jorge Messi antes del Inter Miami vs Monterrey (Captura de pantalla)

Por su parte, el Inter de Miami mostró su solidaridad tras el duro momento que vive Lionel Messi y mandó sus condolencias vía redes sociales.

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi.” Inter Miami

Minuto de silencio por Jorge Messi antes del Inter Miami vs Monterrey (@InterMiamiCF)

Rodrigo De Paul dedica gol a Messi durante Inter Miami vs Monterrey en honor a su padre

El partido Inter Miami vs Monterrey también contó con una homenaje del futbolista Rodrigo De Paul, amigo cercano de Messi.

Al minuto 32 del encuentro, De Paul marcó gol y tras adelantar el marcador decidió dedicar la anotación a Messi por la muerte de su padre, Jorge Messi.

El actual centrocampista del Inter Miami se quitó la camiseta para mostrar un jersey de Messi, lo que desató la emoción de los aficionados en el Nu Stadium.