México vs Chequia se enfrentan en su tercer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el miércoles 24 de junio a las 19 horas.
- Partido: México vs Chequia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
México vs Chequia: Día del partido del Grupo A del Mundial 2026
El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido México vs Chequia del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo A.
México vs Chequia: Hora para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
México vs Chequia iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.
México vs Chequia: Canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
México vs Chequia podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Chequia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo van México y Chequia en el Mundial 2026?
México y Chequia se encuentran en el Mundial 2026, y el Tri ya clasificó a la siguiente ronda como primer lugar del Grupo A.
México llegó a seis puntos tras vencer a Corea, mientras que Chequia se quedó en uno con el empate ante Sudáfrica.