México vs Chequia se enfrentan en su tercer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el miércoles 24 de junio a las 19 horas.

Partido: México vs Chequia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

México vs Chequia: Día del partido del Grupo A del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido México vs Chequia del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo A.

México vs Chequia: Hora para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

México vs Chequia iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.

México vs Chequia: Canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

México vs Chequia podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Chequia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

México vs Chequia: Hora y canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026. (mexsport / David Leah)

¿Cómo van México y Chequia en el Mundial 2026?

México y Chequia se encuentran en el Mundial 2026, y el Tri ya clasificó a la siguiente ronda como primer lugar del Grupo A.

México llegó a seis puntos tras vencer a Corea, mientras que Chequia se quedó en uno con el empate ante Sudáfrica.