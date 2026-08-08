Trágico accidente se vio en Monterrey, Nuevo León, luego de que un adulto mayor falleció tras ser arrollado por un tráiler en la avenida Ruiz Cortines; sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Aunque inicialmente se reportó como un accidente, grabaciones de cámaras de seguridad revelaron que un joven empujó intencionalmente a la víctima hacia el vehículo en movimiento.

Tras el análisis de las imágenes, la policía identificó y detuvo al sospechoso, Héctor Iván “N”, en el centro de Monterrey; el sujeto portaba la misma vestimenta del video y poseía dosis de droga.

Detienen a sujeto que provocó la muerte de un adulto mayor en Monterrey

La detención del hombre responsable de la muerte de un adulto mayor en Monterrey se llevó a cabo el sábado 8 de agosto de 2026.

Tras un operativo basado en evidencias de video que transformaron un presunto accidente en una investigación por homicidio.

El detenido fue identificado como Héctor Iván “N”, de 35 años de edad y presuntamente es originario de Tamaulipas.

Fue localizado en la vía pública, específicamente en calles del centro de Monterrey. La detención ocurrió alrededor de las 03:55 horas de la mañana.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey lo detectaron debido a que sus características físicas y su vestimenta coincidían con las captadas en los videos del C4 municipal.

Al momento de su detención, portaba una mochila negra y una playera clara, prendas idénticas a las que usaba el día del incidente en la avenida Ruiz Cortines.

Al ser interceptado y sometido a una revisión, los oficiales le encontraron entre sus pertenencias cinco envoltorios de una hierba verde y seca con características de la marihuana.

Adulto mayor muere atropellado en Monterrey; detienen a hombre que lo empujó (@azucenau / X )

Esta es la situación jurídica del hombre que provocó la muerte de un adulto mayor en Monterrey

Héctor Iván “N” fue puesto inicialmente a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo por la posesión de la droga.

Debido a que el caso de la muerte del adulto mayor fue reclasificado como homicidio tras revelarse el video donde se observa el empujón intencional.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación para determinar formalmente su responsabilidad en dicho fallecimiento.

El detenido permanecerá bajo custodia mientras se resuelve su situación jurídica y se le considera inocente hasta que se dicte una resolución judicial en su contra.

La muerte del adulto mayor ocurrió la tarde del jueves 6 de agosto de 2026, alrededor de las 17:00 horas, en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y José Ángel Conchello, en la colonia Victoria.

Cámaras del C4 municipal revelaron que la víctima caminaba por la banqueta cuando se encontró de frente con un joven.

El agresor cambió su trayectoria y le dio un fuerte empujón con el hombro, provocando que el adulto mayor perdiera el equilibrio y cayera hacia el arroyo vehicular.

En ese preciso momento circulaba un tráiler de doble caja, el cual no pudo detenerse y arrolló al hombre, causándole la muerte de forma instantánea.

Aunque el agresor intentó acercarse brevemente tras la caída, terminó por huir del lugar.