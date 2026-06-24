Los Dallas Cowboys enviaron un mensaje de apoyo a México previo al partido ante Chequia que disputarán en el Estadio Banorte este 24 de junio.

A través de redes sociales, el equipo de la NFL mandó buenas vibras a la Selección Mexicana que busca ganar su tercer partido del Mundial 2026.

El mensaje de Dallas Cowboys para apoyar a México previo al partido ante Chequia

Los jugadores de Dallas Cowboys mandaron un mensaje a México previo a su partido con Chequia con un creativo video.

En el breve clip se ve a Dak Prescott diciendo “no” ante la foto de un pato, aunque respondiendo de forma afirmativa ante la imagen del Pato Merlín, la mascota que adoptó el Tricolor en este Mundial 2026.

Por su parte, Quinnen Williams aparece realizando la misma dinámica solo que diciendo sí a los tacos originales de nuestro país en lugar de los que se hacen en Estados Unidos.

El mensaje de los Dallas Cowboys cierra con Tyler Guton negando de forma rotunda la imagen del clavado de Arjen Robben en el Mundial de Brasil 2014, que dio pie al famoso “No era penal”.

Y que se convertiría en una de las derrotas más dolorosas que vivió la Selección Mexicana, ya que se quedó a minutos de pasar al ansiado quinto partido en esa ocasión.

Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán confirmar ante Chequia su buen paso en esta fase de grupos de cara a la siguiente ronda del Mundial 2026 donde México se vuelve instalar.