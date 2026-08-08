Hijo de Joe Biden reveló en una entrevista con la BBC que el cáncer de próstata de su padre ha hecho metástasis en huesos, lo cual genera un cuadro sumamente doloroso y debilitante para el exmandatario de 83 años.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá” Hunter Biden, hijo de Joe Biden

El diagnóstico de Joe Biden se hizo público en mayo de 2025, pocos meses después de concluir su mandato presidencial y tras haber cedido su candidatura a Kamala Harris.

A pesar del deterioro físico, la familia destaca la resiliencia de Joe Biden, quien ha intentado mantener una mínima presencia pública mientras prepara la publicación de sus memorias.

Hijo de Joe Biden revela que el cáncer de próstata de su padre ha hecho metástasis en huesos

Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden, ofreció detalles reveladores y conmovedores sobre la salud de su padre en una reciente entrevista exclusiva con el programa Newsnight de la BBC.

BREAKING: 🇺🇸Hunter Biden announced that his dad, the former President of the US, that Joe Biden’s health is very poor:



“The only thing that I say about my dad, about his health right now, is I wish he would complain more because it’s not good.



The cancer has spread, is… pic.twitter.com/eg5iXFYvS7 — Megatron (@Megatron_ron) August 8, 2026

Confirmó que el cáncer de próstata diagnosticado anteriormente se ha agravado considerablemente luego de que la enfermedad ha avanzado a una etapa terminal con metástasis ósea.

Hunter describió la situación física de su padre Joe Biden como “muy dolorosa” y “debilitante” en muchos sentidos.

Visiblemente emocionado, admitió que resulta “muy triste verlo” y ver cómo ha avanzado la enfermedad.

En un gesto de admiración por la entereza de su padre, Hunter comentó que “ojalá se quejara más, porque no está bien”.

Expresó un profundo orgullo por la capacidad de su padre para enfrentar las dificultades, calificándolo como “el hombre más duro que conozco” y resaltando que Joe Biden ha demostrado repetidamente que sabe levantarse cuando lo derriban.

Hunter reconoce la fortaleza de su padre Joe Biden al enfrentarse al cáncer de próstata

A pesar de su salud debilitada, Hunter aseguró que su padre Joe Biden sigue siendo “el centro de nuestra familia” y lo catalogó como el mejor padre, esposo y abuelo.

Hunter señaló que el expresidente sigue “ahí afuera”, hablando públicamente sobre los temas que le importan y manteniendo su fe en el país.

También confirmó que su padre sigue muy atento a la actualidad política y está dispuesto a intervenir cuando lo crea conveniente.

Hunter reconoció que, al ver el debate presidencial de junio de 2024 desde su casa, supo de inmediato que “algo andaba mal”.

Planteó que los estragos tempranos de la enfermedad o el agotamiento físico por los viajes oficiales podrían haber influido en el bajo rendimiento de su padre durante ese evento.