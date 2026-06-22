Escocia vs Brasil se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 16 horas.

  • Partido: Escocia vs Brasil
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
  • Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Hard Rock Stadium
  • Transmisión: ViX

Escocia vs Brasil: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Escocia vs Brasil del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo C.

Escocia vs Brasil: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs Brasil iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos.

Escocia vs Brasil: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs Brasil podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Escocia vs Brasil
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
  • Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Hard Rock Stadium
  • Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Escocia vs Brasil en el Mundial 2026?

Escocia y Brasil se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Escocia y Brasil comparten el Grupo C junto a Marruecos y Haití, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.