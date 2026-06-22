Escocia vs Brasil se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 16 horas.
- Partido: Escocia vs Brasil
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX
Escocia vs Brasil: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026
El miércoles 24 de junio de 2026 será el partido Escocia vs Brasil del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo C.
Escocia vs Brasil: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Escocia vs Brasil iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos.
Escocia vs Brasil: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Escocia vs Brasil podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Escocia vs Brasil
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Escocia vs Brasil en el Mundial 2026?
Escocia y Brasil se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Escocia y Brasil comparten el Grupo C junto a Marruecos y Haití, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.