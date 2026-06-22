Bosnia vs Catar se enfrentan en su primer partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 13 horas.

Partido: Bosnia vs Catar

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Lumen Field

Transmisión: ViX

Bosnia vs Catar: Día del partido del Grupo B del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio del 2026 será el partido Bosnia vs Catar del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo B.

Bosnia vs Catar: Hora para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Bosnia vs Catar iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Lumen Field, de Seattle, Estados Unidos.

Bosnia vs Catar: Canal para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Bosnia vs Catar podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Bosnia vs Catar

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Lumen Field

Transmisión: ViX

¿Cómo van Bosnia y Catar en el Mundial 2026?

Bosnia y Catar se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Bosnia y Catar comparten el Grupo B junto a Suiza y Canadá, suman un punto cada uno y aspiran a ser uno de los mejores terceros lugares para avanzar a la siguiente ronda.