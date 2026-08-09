La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la adulteración y comercialización irregular de la fórmula para bebés Frisolac GOLD Comfort Multio.

Las autoridades identificaron que varios lotes del producto, distribuidos en latas de 800 gramos, presentan anomalías graves como fechas de caducidad incorrectas y números de fabricación no reconocidos por la empresa responsable.

Se advierte que consumir estos productos falsificados pone en peligro la salud de los menores, ya que no se garantiza su seguridad ni su calidad, por ello, se recomienda a la población suspender su uso de inmediato.

Cofepris alerta por estos lotes afectados de Frisolac GOLD Comfort Multio, fórmula adulterada

Las irregularidades fueron notificadas a Cofepris por la distribuidora Laboratorios Pisa tras detectar anomalías en los siguientes lotes de Frisolac GOLD Comfort Multio:

Lote D0SJJ (caducidad 06/10/2026): Presenta datos variables que no son reconocidos por el fabricante (FrieslandCampina) y no corresponden a lotes comercializados por Laboratorios Pisa. Además, incluye un número de registro sanitario guatemalteco no vigente (A-47486).

Lote ID97ST6 (caducidad 24/11/2026): La fecha de caducidad muestra la leyenda inusual “EXPO. DATE”.

Lote 4345D6Z (caducidad 16/12/2026): Indica una caducidad de 30 meses, cuando el periodo real asignado por el fabricante es de 24 meses. Asimismo, este lote no aparece registrado en el sistema SAP de la marca.

Cofepris emite alerta por fórmula para bebés adulterada y revela lotes afectados (@COPRISEGro / X )

Cofepris emitió una alerta sanitaria el 6 de agosto de 2026 por la adulteración de la fórmula para lactantes Frisolac GOLD Comfort Multio.

Esta fórmula, destinada a bebés con necesidades especiales de nutrición, se identificó específicamente en su presentación de 800 gramos en polvo.

Cofepris advierte que estos productos han sido comercializados en plataformas digitales y redes sociales, lo que aumenta el riesgo para la salud al desconocerse sus condiciones de almacenamiento.

¿Cuáles son las recomendaciones de Cofepris ante la fórmula para bebés adulterada?

Tras detectar los lotes adulterados de la fórmula para lactantes Frisolac GOLD Comfort Multio en su presentación de 800 gramos, Cofepris ha emitido las siguientes recomendaciones para proteger la salud de los menores:

No adquirir ni utilizar el producto si pertenece a los lotes señalados como irregulares o si presenta las anomalías descritas (como la leyenda “EXPO. DATE” o periodos de caducidad de 30 meses).

Antes de comprar o usar la fórmula, verificar el empaque, comprobar que no presente signos de manipulación, tachaduras o modificaciones en los datos impresos.

El número de lote y la fecha de caducidad deben ser legibles, estar vigentes y no presentar señales de haber sido alterados.

Se recomienda dudar de productos que se oferten a un precio exageradamente menor al establecido en el mercado, especialmente en plataformas digitales, sitios web y redes sociales.

En caso de haber utilizado la fórmula, Cofepris recomienda:

Suspender el uso de inmediato si se identifica que el producto pertenece a uno de los lotes afectados. Permanecer atento ante cualquier síntoma que presente el lactante. En caso de detectar alguna anomalía, es necesario acudir de inmediato con un profesional de la salud para una valoración y tratamiento adecuado. Cofepris recuerda que para cualquier fórmula infantil se deben seguir estrictamente las instrucciones de preparación y uso bajo condiciones higiénicas para prevenir riesgos adicionales.

Si se detecta la venta de estos lotes irregulares en cualquier establecimiento o plataforma, la autoridad sanitaria insta a realizar una denuncia sanitaria a través de su portal oficial.