El festival de música México Salsa Festival 2026 confirma su llegada en concierto con lo mejor de los exponentes en el género.
Así que presta atención que te tenemos todos los detalles de artistas confirmados, preventa y precio de boletos para México Salsa Festival 2026.
¿Cuándo y dónde es México Salsa Festival 2026?
México Salsa Festival 2026 estará teniendo lugar los días 11 y 12 de abril del próximo año en la Arena CDMX.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.
Esto son los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026
México Salsa Festival 2026 ya tiene a sus artistas confirmados por día con lo mejor de la música en su género.
Por lo que los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026 para el día 11 de abril son:
- Rey Ruiz de 59 años de edad
- Jerry Rivera de 52 años de edad
- Havana D’Primera
- Tony Vega de 68 años de edad
Mientras que los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026 para el día 12 de abril serán:
- Victor Manuelle de 56 años de edad
- La India de 56 años de edad
- Sonora Poncena
- Spanish H. Orchestra
¿Cuándo es la preventa de boletos para México Salsa Festival 2026? Los precios aún no son revelados
Ve preparando la tarjeta, pues la preventa de boletos para México Salsa Festival 2026 será en los siguientes días:
- Preventa de boletos: 17 de septiembre 2025 a partir de las 10:00 de la mañana
- Venta general de boletos y en taquillas de la Arena CDMX: 19 de septiembre 2025
Por ahora el se desconoce el precio de boletos, sin embargo se espera que la distribución de localidades para México Salsa Festival 2026 en la Arena CDMX sea la siguiente:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl