El festival de música México Salsa Festival 2026 confirma su llegada en concierto con lo mejor de los exponentes en el género.

Así que presta atención que te tenemos todos los detalles de artistas confirmados, preventa y precio de boletos para México Salsa Festival 2026.

¿Cuándo y dónde es México Salsa Festival 2026?

México Salsa Festival 2026 estará teniendo lugar los días 11 y 12 de abril del próximo año en la Arena CDMX.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Esto son los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026

México Salsa Festival 2026 ya tiene a sus artistas confirmados por día con lo mejor de la música en su género.

Por lo que los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026 para el día 11 de abril son:

Rey Ruiz de 59 años de edad

Jerry Rivera de 52 años de edad

Havana D’Primera

Tony Vega de 68 años de edad

Mientras que los artistas confirmados en México Salsa Festival 2026 para el día 12 de abril serán:

Victor Manuelle de 56 años de edad

La India de 56 años de edad

Sonora Poncena

Spanish H. Orchestra

¡Prepárate para disfrutar de un gran evento en la #ArenaCDMX!



México Salsa Festival llega el próximo 11 y 12 de abril de 2026 con grandes artistas e invitados.



Venta general a partir del 19 de septiembre en: https://t.co/RmX8TYJ13W pic.twitter.com/fVY7JpKRJW — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) September 11, 2025

¿Cuándo es la preventa de boletos para México Salsa Festival 2026? Los precios aún no son revelados

Ve preparando la tarjeta, pues la preventa de boletos para México Salsa Festival 2026 será en los siguientes días:

Preventa de boletos: 17 de septiembre 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Venta general de boletos y en taquillas de la Arena CDMX: 19 de septiembre 2025

Por ahora el se desconoce el precio de boletos, sin embargo se espera que la distribución de localidades para México Salsa Festival 2026 en la Arena CDMX sea la siguiente:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl