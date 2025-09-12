Boletos para Tyler, the Creator en México 2026: Preventa y precios oficiales

El rapero estadounidense ​​de 34 años de edad, Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler, the Creator regresa a nuestro país con conciertos en México 2026.

Así que fans prepárense que les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de ver en vivo a Tyler, the Creator en México 2026 con los detalles de preventa, precios oficiales y todo lo que necesitas saber.

Preventa y precios oficiales de boletos para ver en concierto a Tyler, the Creator en México 2026

Tyler, the Creator llegará a México 2026 con dos fechas en concierto, por lo que preventa y precios oficiales de boletos, así como demás detalles te los dejamos a continuación:

Tyler, the Creator en México 2026 en CDMX

Fecha: martes 24 de marzo 2026

Sede: Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche en punto

Venta Beyond: 16 de septiembre a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: 17 de septiembre desde las 9:00 am

Preventa Banamex: 18 de septiembre, arrancando a las 11:00 de la mañana

Venta General: 19 de septiembre a partir de 6:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Ticketmaster

Tyler, the Creator en México 2026 en Guadalajara

Fecha: domingo 29 de marzo 2026

Sede: Arena Guadalajara

Hora: 8:00 de la noche en punto

Preventa: 19 de septiembre a las 10:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Superboletos

Tyler, the Creator también llegaría al festival Tecate Pa’l Norte 2026

Ante el esperado y ya confirmado regreso del rapero Tyler, the Creator a México 2026 con un par de conciertos, los rumores de más fechas abundan.

Ya que en redes sociales se asegura que Tyler, the Creator también llegaría a uno de los mayores festivales del país.

Pues Tyler, the Creator estaría encabezando el cartel del mismísimo festival de música Tecate Pa’l Norte 2026, el cual tendrá lugar en Monterrey, Nuevo León y el cual se celebrará del jueves 26 de marzo al domingo 29 del próximo año.

Pese a la información y sobre todo las coincidencias de las fechas con los conciertos en solitario de Tyler, the Creator y la fecha del Tecate Pa’l Norte 2026, por ahora no está confirmada la llegada del rapero al festival.

Por lo que te estaremos actualizando los detalles sí de manera oficial se revela a Tyler, the Creator en Tecate Pa’l Norte 2026.