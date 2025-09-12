Este 12 y 13 de septiembre llega en concierto el cantante español de 56 años de edad, Alejandro Sanz al Auditorio Nacional.
Así que prepárate para disfrutar de la música de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 12 y 13 de septiembre.
Horario y hora en la que terminan los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre
Preve tu llegada y hasta regreso a casa para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre; estos son los detalles de horario y hora en la que terminan los shows en vivo del español:
- Apertura de puertas 12 de septiembre: 6:30 pm de la tarde
- Hora 12 de septiembre: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 pm de la tarde
- Hora 13 de septiembre: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Se prevé 23 canciones en vivo
- Duración: Aproximadamente 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 y 10:30 de la noche
Alejandro Sanz está de regreso al Auditorio Nacional en concierto
La gira de conciertos “¡Y Ahora Qué?" del cantante español Alejandro Sanz lo trae de regreso al Auditorio Nacional este 12 y 13 de septiembre.
Conciertos que como siempre prometen de Alejandro Sanz para consentir a sus fans en México desde el Auditorio Nacional.
Y que son el arranque de la gira de Alejandro Sanz con varias fechas por el país.
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.
Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional.