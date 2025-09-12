Este 12 y 13 de septiembre llega en concierto el cantante español de 56 años de edad, Alejandro Sanz al Auditorio Nacional.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 12 y 13 de septiembre.

Horario y hora en la que terminan los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre

Preve tu llegada y hasta regreso a casa para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre; estos son los detalles de horario y hora en la que terminan los shows en vivo del español:

Apertura de puertas 12 de septiembre: 6:30 pm de la tarde

Hora 12 de septiembre: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 pm de la tarde

Hora 13 de septiembre: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se prevé 23 canciones en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 y 10:30 de la noche

Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Alejandro Sanz está de regreso al Auditorio Nacional en concierto

La gira de conciertos “¡Y Ahora Qué?" del cantante español Alejandro Sanz lo trae de regreso al Auditorio Nacional este 12 y 13 de septiembre.

Conciertos que como siempre prometen de Alejandro Sanz para consentir a sus fans en México desde el Auditorio Nacional.

Y que son el arranque de la gira de Alejandro Sanz con varias fechas por el país.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional.