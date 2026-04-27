Nanpa Básico dará un concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira ‘QueTin y que tan’ y esto se sabe de los boletos, así como de la preventa.

Esto se sabe de los boletos para el concierto de Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes:

Fecha del concierto: 30 de agosto

Lugar: Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: jueves 30 de abril a las 11:00 AM

Venta General: viernes 1 de mayo a las 11:00 AM

Precios: por definir

Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes: Esto se sabe de los boletos

Los boletos de Nanpa Básico se venderá en Ticketmaster y se estima que los boletos cuesten entre 780 y 2 mil 300 pesos más cargos.

Los precios se confirmarán una vez que inicie la preventa y estarán disponibles en Ticketmaster.

El Palacio de los Deportes se ubica en Añil número 667 en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Nanpa Básico tendrá cuatro conciertos en México

Además de su show en el Palacio de los Deportes, Nanpa Básico tendrá tres conciertos más en otros estados de México.

Nanpa Básico dará tres fechas más en México:

Guadalajara: 27 de agosto en el Auditorio Telmex

Monterrey: 29 de agosto en el Auditorio Banamex

Puebla: 4 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros

Los boletos para los conciertos de Monterrey y Guadalajara estarán a la venta en Ticketmaster, mientras que los boletos para el concierto en Puebla se venderá por E-Ticket.