Bruses en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verla en CDMX

La cantante de 27 años y originaria de Tijuana, Baja California, Amalia Ramírez mejor conocida como Bruces llega a la CDMX en concierto.

Y si no te quieres perder de Bruses en concierto, presta atención a los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verla en la CDMX; que ya te los tenemos.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Bruses en la CDMX

La música de la cantante mexicana Bruses llega a la CDMX con concierto único que no deberías dejar pasar, a continuación te dejamos lo que sabemos de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su show en vivo:

Fecha: 1° de febrero de 2026

Sede: Teatro Metropólitan

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Preventa Banamex: 11 de septiembre 2025 iniciando a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Teatro Metropólitan: 12 de septiembre 2025 a las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse costo

Boletera: Ticketmaster

1 FEB 26 🦇 BBYBATS MI TEATRO Y EL COMA LLEGAN AL TEATRO METROPÓLITAN 🔥#PREVENTABANAMEX: 11 SEPTIEMBRE

VENTA GENERAL A PARTIR DEL 12 SEPTIEMBRE pic.twitter.com/3I1ac0c4b2 — Ocesa Total (@ocesa_total) September 9, 2025

El pop de Bruses llega a la CDMX en concierto desde el Teatro Metropólitan

La cantante de pop mexicana Bruses llega con concierto único a la CDMX para verla en el icónico Teatro Metropólitan.

Concierto de Bruses que forma parte de la gira Desde el Coma y que promete ser una noche inigualable.

Para los fans, la preventa Banamex tendrá para los tarjetahabientes 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Por otra parte, pese a que no se revelaron los precios de boletos para el concierto de Bruses, ya se conoce la distribución de localidades en el Teatro Metropólitan siendo de la siguiente manera:

VIP

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Si adquieres tus boletos en taquillas, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.