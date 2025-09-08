Ante el arranque de la preventa de boletos para los conciertos del 20 y 21 de abril de 2026 de The Weeknd en México se revelaron los paquetes VIP.

Por lo que te traemos los detalles de precio y qué incluye cada uno los paquetes VIP The Weeknd para verlo en el Estadio GNP Seguros.

Precio de cada uno de los paquetes VIP The Weeknd para los conciertos en México

Serán 4 los paquetes VIP disponibles para ambas fechas en concierto de Abel Makkonen Tesfaye de 35 años de edad, mejor conocido como The Weeknd, por lo que el precio de cada uno será:

Diamond VIP Lounge: $30,698 pesos Gold VIP Lounge: $17,710 pesos Silver Merch VIP: $8,610 pesos Bronze Merch VIP: $8,138 pesos

¿Qué incluyen los paquetes VIP The Weeknd para sus conciertos en México?

Si deseas vivir la experiencia sin igual con los paquetes VIP The Weeknd para sus conciertos en México, debes tener en cuenta lo que incluye cada uno.

El paquete Diamond VIP Lounge para The Weeknd con precio 30 mil 698 pesos te incluye:

Un boleto reservado premium o un boleto de admisión general con entrada anticipada

Acceso al lounge VIP antes del show com aperitivos y barra de dulces

2 boletos de bebida para cócteles, vino, cerveza y refresco

Juegos interactivos y oportunidades en cabinas de fotos

Música con los temas de The Weeknd

Artículo de mercancía exclusivo VIP solo para los paquetes Diamond

Artículo de regalo de edición limitada de The Weeknd (exclusivo para VIPs)

Un artículo de regalo de Nespresso & Samra Origins

Lanyard conmemorativo VIP y pulsera VIP Lounge

Oportunidad de foto frente al fondo VIP

Oportunidad de compras de mercancía sin multitudes

Anfitriones VIP en el lugar y entrada dedicada

El segundo paquete es el Gold VIP Lounge de The Weeknd de un precio de 17 mil 710 y sus beneficios son:

Un boleto reservado premium o un boleto de admisión general con entrada anticipada

Acceso al lounge VIP antes del show con aperitivos y barra de dulces

2 boletos de bebida para cócteles, vino, cerveza y refresco

Juegos interactivos y oportunidades en cabinas de fotos

Música con los temas de The Weeknd

Artículo de regalo de edición limitada de The Weeknd (exclusivo para VIPs)

Un artículo de regalo de Nespresso & Samra Origins

Lanyard conmemorativo VIP y pulsera VIP Lounge

Oportunidad de foto frente al fondo VIP

Oportunidad de compras de mercancía sin multitudes

Anfitriones VIP en el lugar y entrada dedicada

La tercera opción para los conciertos de The Weeknd es el paquete Silver VIP Merch con precio de 8 mil 610 y los beneficios que incluye son:

Un boleto reservado premium nivel 1 o un acceso general con entrada anticipada

Artículo de regalo de edición limitada de The Weeknd (exclusivo para VIPs)

Un artículo de regalo de Nespresso & Samra Origins

Lanyard conmemorativo VIP

Oportunidad de foto frente al fondo VIP

Anfitriones VIP en el lugar y entrada dedicada

Y finalmente el paquete Bronze VIP Merch para The Weeknd con precio de 8 mil 138 tiene incluido los beneficios de:

Un boleto reservado premium para el show

Artículo de regalo de edición limitada de The Weeknd (exclusivo para VIPs)

Un artículo de regalo de Nespresso & Samra Origins

Lanyard conmemorativo VIP

Oportunidad de foto frente al fondo VIP

Anfitriones VIP en el lugar y entrada dedicada