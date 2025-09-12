Habrá un concierto gratis de Caifanes en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

Así que si quieres asistir al concierto gratis de Caifanes este 2025, aquí te compartimos la fecha y hora del evento musical.

Caifanes (Caifanes Facebook @Caifanes Mex)

¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratis de Caifanes en Venustiano Carranza CDMX?

El concierto gratis de Caifanes en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX tendrá lugar este 2025 el próximo:

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Hora: 09:00 PM

El concierto Caifanes será parte de las festividades de la Alcaldía por el CCVX aniversario de la Independencia de México.

Por lo que el acceso a la explanada se dará conforme los interesados en el evento se presenten y sin divisiones preferentes en el espacio disponible.

Este concierto se encuentra programado dentro de la gira de Caifanes, misma que inició a finales de enero de este año.

Por lo que se espera que el setlist de canciones de la banda mexicana de rock alternativo formada en 1986 sea el mismo o similar al de sus presentaciones por Estados Unidos.

Posible setlist del concierto gratuito de Caifanes en Venustiano Carranza de la CDMX

Debido a que el concierto gratis de Caifanes en Venustiano Carranza CDMX se encuentra programado como parte de su tour 2025, se espera que el setlist de canciones incluya:

Hasta que dejes de respirar Debajo de tu piel Detrás de ti Miedo Sólo eres tú Inés Los dioses ocultos Y caíste Detrás de los cerros (Jaguares cover) Para que no digas que no pienso en ti Nubes Cuéntame tu vida Viento Mátenme porque me muero Perdí mi ojo de venado Afuera No dejes que... La célula que explota Antes de que nos olviden Pachuco (Maldita Vecindad cover) Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover) La negra Tomasa

El setlist de canciones del concierto gratis de Caifanes en Venustiano Carranza puede llegar a cambiar debido a cuestiones de tiempo, legales, personales, entre otras.