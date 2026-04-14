31 Minutos dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 30 de abril de 2026 por el Día del Niño.

Clara Brugada Molina, Jefa Gobierno de la CDMX anunció este martes 14 de abril de 2026, en conferencia de prensa junto con Ana Francis López Bayghen Patiño -secretaria de Cultura de la CDMX- sobre el concierto gratuito para las infancias de México.

“El 30 de abril como cierre monumental al Zocalito de las infancias vamos a tener un concierto gratuito de 31 minutos que es esta agrupación chilena fantástica que con imaginación, sátira, música con personajes entrañables que todo mundo, queremos mucho” Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la CDMX

Este concierto forma parte del cierre del “Zocalito de las infancias” una serie de actividades para el Día del Niño 2026 en la CDMX.

31 Minutos “tirará la casa por la ventana” en concierto gratuito en el Zócalo

También en este anuncio Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la CDMX adelantó que 31 minutos prepara un concierto especial en el Zócalo capitalino, en el que “tirarán la casa por la ventana” a manera de expresión de los preparativos para esta presentación.

"Además están tirando la casa por la ventana porque prepararon un concierto están preparando un concierto muy especial para el Zócalo en la Ciudad de México, entonces estamos muy contentos y muy contentas porque todo mundo va a poder disfrutar de forma gratuita de 31 minutos” Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la CDMX

Aunque al momento no se saben los detalles para este concierto, la presentación de 31 minutos en el Zócalo de la CDMX será el próximo jueves 30 de abril a las 7 de la noche.

El Gobierno capitalino también anunció otro concierto en el Zócalo capitalino pero del cantante italiano Andrea Bocelli junto con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, pero para el 18 de abril.

De ambos espectáculos, tanto de 31 minutos y Andrea Bocelli cuentan con un espacio reservado para personas con discapacidad.

¿Qué canciones tocará 31 Minutos en el Zócalo capitalino?; este podría ser su setlist

Cabe recordar que 31 Minutos se encuentra de gira por México, donde incluso ya han pasado por el Auditorio Nacional de la CDMX donde tocaron las canciones de:

Cebollas me encanta

Mr. Guantecillo

Mi castillo de blanca arena con vista al mar

Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé qué haré

La señora interesante

Mundo interior

Mi mamá me lo teje todo

El huerfadrino

Tangananica, Tangananá

Son pololos

Diente blanco, no te vayas

Objeción denegada

Nunca me he sacado un siete

El Cuco

Mi equilibrio espiritual

Ratoncitos

Bailan sin César

Encore:

Arwrarwrirwrarwro

Mi muñeca me habló

El Dinosaurio Anacleto

Por lo que aunque no está confirmado, 31 minutos podría tocar algunas de estas canciones en el Zócalo de la CDMX el próximo 30 de abril a las 7 de la noche.