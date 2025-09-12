El cantante español de 56 años de edad, Alejandro Sanz está de regreso a México con conciertos para el 12 y 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Así que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada en los conciertos de Alejandro Sanz.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre

Alejandro Sanz llega al Auditorio Nacional este 12 y 13 de septiembre en concierto, a continuación los detalles setlist de canciones, horario y telonero que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas 12 de septiembre: 6:30 pm de la tarde

Hora 12 de septiembre: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 pm de la tarde

Hora 13 de septiembre: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se prevé 23 canciones en vivo

Alejandro Sanz, cantante. (@ASanzOficial)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre

El Auditorio Nacional recibe este viernes 12 y sábado 13 de septiembre al cantante español Alejandro Sanz en concierto.

Esto como parte de la gira de concierto del español “¡Y Ahora Qué?“, misma con la que promociona Alejandro Sanz su nuevo álbum bajo este mismo nombre.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional tengas su mejores éxitos, así como su música nueva, por lo que el listado sería: