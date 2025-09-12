El cantante español de 56 años de edad, Alejandro Sanz está de regreso a México con conciertos para el 12 y 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Así que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada en los conciertos de Alejandro Sanz.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre
Alejandro Sanz llega al Auditorio Nacional este 12 y 13 de septiembre en concierto, a continuación los detalles setlist de canciones, horario y telonero que debes tener en cuenta:
- Apertura de puertas 12 de septiembre: 6:30 pm de la tarde
- Hora 12 de septiembre: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 pm de la tarde
- Hora 13 de septiembre: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Se prevé 23 canciones en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional del 12 y 13 de septiembre
El Auditorio Nacional recibe este viernes 12 y sábado 13 de septiembre al cantante español Alejandro Sanz en concierto.
Esto como parte de la gira de concierto del español “¡Y Ahora Qué?“, misma con la que promociona Alejandro Sanz su nuevo álbum bajo este mismo nombre.
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional tengas su mejores éxitos, así como su música nueva, por lo que el listado sería:
- Desde cuando
- Capitán Tapón
- La música no se toca
- Por bandera
- Bésame
- A la primera persona
- Mi soledad y yo
- El vino de tu boca
- Try to Save Your Song
- Quisiera ser
- Hoy no me siento bien
- Regálame la silla donde te esperé
- Amiga mía
- Deja que te bese
- Cuando nadie me ve
- El alma al aire
- Mi marciana
- Aquello que me diste
- Yo te traigo... 20 años
- No es lo mismo
- Y, ¿Si fuera ella?
- ¿Lo ves?
- Corazón partío