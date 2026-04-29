31 Minutos dará un concierto en el Zócalo de la CDMX para celebrar el Día del Niño; este será el horario y otros detalles que debes saber si asistirás.

La CDMX celebra el Día del Niño con un concierto de 31 Minuto el:

Fecha: jueves 30 de abril

Horario: 7:00 PM

Lugar: Zócalo Capitalino

Costo: Evento gratuito

31 Minutos en el Zócalo: Esto debes saber si acudirás al show del Día del Niño

31 Minutos llevará su show “Yo nunca vi televisión” al Zócalo de la CDMX el jueves 30 de abril para celebrar a las infancias y la cultura.

El evento iniciará a las 7:00 de la noche, pero se recomienda llegar de 3 a 4 horas antes para encontrar un buen lugar.

31Minutos tendrá un concierto gratuito por el Día del Niño en el Zócalo de la CDMX (Instagram)

Toma en cuenta que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el 30 de abril será un día caluroso, con temperaturas de entre 30 y 32 grados.

Si asistirás al show de 31 Minuto se recomienda:

Usar protector solar

Hidratación constante

Observar cualquier síntoma de deshidratación en menores

Evita comer en vía pública

Usa gorras o sombreros

Viste rompa cómoda

La ruta más fácil para llegar al Zócalo es través del Metro en la Línea 2, ya que puedes descender en el estación Zócalo/Tenochtitlán.

Si deseas llegar en Metrobús, puedes usar la Línea 4 y puedes bajar en estaciones cercanas al Zócalo: Museo de la Ciudad y Pino Suárez.

¿Dónde ver el Show de 31 Minutos? Transmitirán en vivo

El concierto de 31 Minutos se trasmitirá en el Canal 14 y Canal 11 de televisión abierta y el sitio web de Canal 14.

Se espera que la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México también trasmita el concierto de 31 minutos en sus redes sociales.