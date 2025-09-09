Tributo a Mecano: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en concierto

La música de la agrupación española Mecano llega a la CDMX con tributo en concierto que no deberías perderte.

Así que fans de Mecano les tenemos los detalles precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver en concierto el tributo a Mecano.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver el tributo a Mecano en concierto

A continuación de dejamos todo lo que debes saber para no perderte del tributo a Mecano en concierto con precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el show en vivo:

Fechas: 21 y 22 de noviembre 2025 Sede: Centro Cultural Teatro I Hora: Función del 21 de noviembre a las 8:30 pm y el 21 de noviembre a las 5:00 de la tarde Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito: 9 de septiembre 2025 desde las 11:00 de la mañana Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito y débito: 10 de septiembre 2025, iniciando a las 11:00 am Venta General y taquillas del Centro Cultural Teatro I: 11 de septiembre 2025 arrancando a las 11:00 am Boletera: Ticketmaster Precio de boletos:

Preferente HSBC: $2,434

VIP Oro: $2,305.75

VIP: $2,135

Orquesta: $1,878.75

Preferente 1: $1,708

Preferente 2: $1,428

Mezzanine 1: $1,260

Mezzanine 2: $991.25

Mezzanine 3: $718.25

Revive los himnos que marcaron a toda una generación con Hija de la Luna junto a Robin Torres este 21 y 22 de noviembre ✨🌙⁣

⁣

Prepárate para disfrutar del legado de MECANO en el Centro Cultural Teatro I con la #GranVentaHSBC, comprando tus 🎟️🎟️ aquí 👇… pic.twitter.com/CNHFyrU2Fj — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) September 9, 2025

Tributo a Mecano en concierto llega al Centro Cultural Teatro I

El Centro Cultural Teatro I será la sede para el show en tributo a Mecano en concierto que promete ser inolvidable con lo mejor de la música de la famosa agrupación española.

Tributo a Mecano en concierto bajo el nombre de Hija de la Luna a cargo de la inigualable cantante, actriz y bailarina española de 42 años de edad, Robin Torres.

Para los fans la preventa titulada Gran Venta HSBC ya está activa para los tarjetahabientes, misma que ofrece 3 y 5 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas adquirir tus boletos en taquilla, podrás hacerlo en la venta general, por lo que recuerda que el recinto de Centro Cultural Teatro I se ubica en Avenida Cuauhtémoc número 19 en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegar al Centro Cultural Teatro I es por Metro y Metrobús ambos con bajada en las estaciones de Cuauhtémoc.