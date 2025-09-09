Tributo a Mecano: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en concierto

La música de la agrupación española Mecano llega a la CDMX con tributo en concierto que no deberías perderte.
Así que fans de Mecano les tenemos los detalles precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver en concierto el tributo a Mecano.
Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver el tributo a Mecano en concierto
A continuación de dejamos todo lo que debes saber para no perderte del tributo a Mecano en concierto con precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el show en vivo:
- Fechas: 21 y 22 de noviembre 2025
- Sede: Centro Cultural Teatro I
- Hora: Función del 21 de noviembre a las 8:30 pm y el 21 de noviembre a las 5:00 de la tarde
- Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito: 9 de septiembre 2025 desde las 11:00 de la mañana
- Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito y débito: 10 de septiembre 2025, iniciando a las 11:00 am
- Venta General y taquillas del Centro Cultural Teatro I: 11 de septiembre 2025 arrancando a las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos:
- Preferente HSBC: $2,434
- VIP Oro: $2,305.75
- VIP: $2,135
- Orquesta: $1,878.75
- Preferente 1: $1,708
- Preferente 2: $1,428
- Mezzanine 1: $1,260
- Mezzanine 2: $991.25
- Mezzanine 3: $718.25
Tributo a Mecano en concierto llega al Centro Cultural Teatro I
El Centro Cultural Teatro I será la sede para el show en tributo a Mecano en concierto que promete ser inolvidable con lo mejor de la música de la famosa agrupación española.
Tributo a Mecano en concierto bajo el nombre de Hija de la Luna a cargo de la inigualable cantante, actriz y bailarina española de 42 años de edad, Robin Torres.
Para los fans la preventa titulada Gran Venta HSBC ya está activa para los tarjetahabientes, misma que ofrece 3 y 5 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.
Si deseas adquirir tus boletos en taquilla, podrás hacerlo en la venta general, por lo que recuerda que el recinto de Centro Cultural Teatro I se ubica en Avenida Cuauhtémoc número 19 en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
La forma sencilla de llegar al Centro Cultural Teatro I es por Metro y Metrobús ambos con bajada en las estaciones de Cuauhtémoc.