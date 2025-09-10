Luego de que la cantante estadounidense de 32 años de edad, Ariana Grande hiciera oficial su gira de conciertos The Eternal Sunshine Tour, ya se dice que llegará próximamente a México.

Esperados conciertos para México de parte de Ariana Grande con dos fechas en México 2025 en el Palacio de los Deportes.

A través de varios insider en las rede sociales se ha asegurado que Ariana Grande tendrá dos fechas en concierto para México 2025 con sede en el icónico Palacio de los Deportes, dichos show de la cantante serían:



11 y 12 de diciembre 2025

Fans ya se hacen ilusiones con conciertos de Ariana Grande en el Palacio de los Deportes para México 2025

Ante los rumores de que Ariana Grande llegará al Palacio de los Deportes con dos conciertos para México 2025, los fans de la cantante son los más emocionados.

Pues entre comentarios ya hay quien hasta checo la disponibilidad del Palacio de los Deportes para comprobar que efectivamente se tiene libre las fechas para el 11 y 12 de diciembre 2025.

Lo que hace que aún más se ilusionen con la llegada de Ariana Grande en concierto antes de que este mismo año termine en México.

Asimismo, ya hasta hay quien asegura que la guerra por los boletos para los dos posibles conciertos de Ariana Grande en el Palacio de los Deportes para México 2025 será campal.

Esto conforme a una imagen que se reveló en las redes sociales sobre la venta de boletos para los conciertos de Ariana Grande en Estados Unidos en las que se ve a más de 1 millón 180,000 personas en la fila virtual para comprar sus tickets.

Pese a esto, los fans de Ariana Grande tendrán que estar al pendiente, pues de confirmarse su llegada a México te estaremos trayendo todos los detalles.