La cantautora italiana de 51 años de edad, Laura Pausini regresa a México en concierto con su Yo Canto World Tour 2026.
No te pierdas de la gira de conciertos Yo Canto World Tour 2026 de Laura Pausini en México, a continuación todos los detalles que debes tomar en cuenta de fechas, precios y preventa de boletos:
- 2 de mayo de 2026 en la Arena CDMX de la Ciudad de México, CDMX
- 5 de mayo de 2026 en la Arena Guadalajara de Guadalajara, Jalisco
- 7 de mayo de 2026 en Monterrey, Nuevo León
- Hora: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin invitado previo
- Venta Fan: A partir del 12 de septiembre 2025
- Venta general y taquillas de los recintos: 13 de septiembre 2025
- Precio de boletos: Aún sin revelarse costo oficiales
- Boletera: SuperBoletos
Laura Pausini regresa a México con su Yo Canto World Tour 2026
La cantante Laura Pausini ha hecho oficial su nueva gira de conciertos Yo Canto World Tour 2026 con la que regresará a México.
Con 3 fechas inolvidables en concierto para su público en México por parte de Laura Pausini con lo mejor de su música.
Para los seguidores de Laura Pausini en México, la venta fans de boletos requerirá adquirir la Membresía del Club con precio de 60 Euros - mil 305.27pesos- en: http://laura4u.com
Por ahora se desconoce, el precio de boletos para las 3 fechas en concierto de Laura Pausini en México con su Yo Canto World Tour 2026, sin embargo se espera que al menos la distribución de localidades para la Arena CDMX sea la siguiente:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl