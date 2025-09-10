La cantautora italiana de 51 años de edad, Laura Pausini regresa a México en concierto con su Yo Canto World Tour 2026.

Gira Yo Canto World Tour 2026 de Laura Pausini de la que te tenemos los detalles de fechas, precios y preventa, para que no te la pierdas.

Fechas, precios y preventa para conciertos de Laura Pausini con su Yo Canto World Tour 2026 en México

No te pierdas de la gira de conciertos Yo Canto World Tour 2026 de Laura Pausini en México, a continuación todos los detalles que debes tomar en cuenta de fechas, precios y preventa de boletos:

2 de mayo de 2026 en la Arena CDMX de la Ciudad de México, CDMX

5 de mayo de 2026 en la Arena Guadalajara de Guadalajara, Jalisco

7 de mayo de 2026 en Monterrey, Nuevo León

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin invitado previo

Venta Fan: A partir del 12 de septiembre 2025

Venta general y taquillas de los recintos: 13 de septiembre 2025

Precio de boletos: Aún sin revelarse costo oficiales

Boletera: SuperBoletos

Laura Pausini regresa a México con su Yo Canto World Tour 2026

La cantante Laura Pausini ha hecho oficial su nueva gira de conciertos Yo Canto World Tour 2026 con la que regresará a México.

Con 3 fechas inolvidables en concierto para su público en México por parte de Laura Pausini con lo mejor de su música.

Para los seguidores de Laura Pausini en México, la venta fans de boletos requerirá adquirir la Membresía del Club con precio de 60 Euros - mil 305.27pesos- en: http://laura4u.com

Por ahora se desconoce, el precio de boletos para las 3 fechas en concierto de Laura Pausini en México con su Yo Canto World Tour 2026, sin embargo se espera que al menos la distribución de localidades para la Arena CDMX sea la siguiente:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl