Los festejos por el Grito de Independencia el 15 de septiembre iniciaron y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ya compartió su preparación para el concierto gratuito en el Zócalo de CDMX.

El 2 de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho como parte de su primer Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX.

La Arrolladora Banda El Limón ya se prepara para concierto por el Grito de Independencia en el Zócalo

Los preparativos para el Grito de Independencia ya iniciaron y la gente ha comenzado a llegar al Zócalo de CDMX por el concierto gratuito de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

A través de video virales en redes sociales se ha compartido que para dar el Grito de Independencia la gente ha comenzado a hacerse cita en el Zócalo de CDMX pese al pronóstico de lluvia.

A su vez, los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón compartieron que están alistando motores pues ya hasta lucen un maquillaje muy patriótico.

“¡Viva México!” fue lo que anunciaron compartiendo que están listos para la “noche mexicana más grande del mundo” mostrando un maquillaje en su cara con la bandera de México.

🇲🇽 ¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽

Hoy celebramos la noche mexicana más grande del mundo, con música y mucho corazón mexicano. 🎊



🇲🇽 Ya se siente la Arrollaterapia hoy 15 Sep. Zócalo, CDMX, y el after este 26 Sep. Arena, CDMX. 🎉 pic.twitter.com/qrl788DrEQ — La Arrolladora (@Arrolladora) September 15, 2025

Incluso, La Arrolladora Banda El Limón dejó claro que la fiesta del 15 de septiembre en el Zócalo CDMX tendrá un after que se vivirá el 26 de ese mismo mes en la Arena CDMX.

La prueba de sonido de La Arrolladora Banda El Limón rumbo al Grito de Independencia en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón ya se está alistando para el Grito de Independencia en el Zócalo CDMX con un concierto gratuito, pues ya hasta hicieron prueba de sonido.

Por otra parte, desde la cuenta de Azucena Uresti se dio a conocer que alrededor de la 1:00 pm, La Arrolladora Banda El Limón ya estaba en la prueba de sonido para el Grito de Independencia.

🇲🇽La Arrolladora ya ensaya en el Zócalo capitalino, previo a los festejos por la ceremonia del grito de Independencia.



Laura Cardoso vía @Radio_Formula pic.twitter.com/2ieMuWhWn3 — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2025

Asimismo, las redes oficiales de La Arrolladora Banda El Limón mostraron su emoción al soundcheck por el Grito de Independencia en el Zócalo.