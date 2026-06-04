“Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley” es el nuevo documental que promete revelaciones sobre el asesinato del conductor.

Este documental es una producción de Juan Carlos Uriarte y la periodista Arleth Garubay, donde mostrarán testimonios de presuntos testigos protegidos del caso Paco Stanley.

El conductor fue asesinado el 7 de junio de 1999 y a casi 20 año de su muerte, no se han revelado los responsables del caso o el móvil del homicidio.

Documental sobre Paco Stanley promete revelar a su asesino

“Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley” promete revelar quién ordenó el asesinato del conductor, así como mostrar los testimonios de exagentes de la entonces Policía Federal, presuntamente involucrados en el caso.

“Aquí sale en el documental, se dice el nombre de quién manda a dar la orden de mandarlo a matar, se dice la razón de por qué lo mandaron a matar, se dice el nombre del sicario” productor Juan Carlos Uriarte

Paco Stanley, conductor. (Facebook/PacoStanleytributo)

El productor Juan Carlos Uriarte promete que el documental dará el nombre de quién mandó a matar a Paco Stanley, el motivo y hasta la identidad del sicario.

El documental recopila los testimonios de presuntos testigos de la muerte de Paco Stanley, quienes estarían bajo protección de la DEA.

“Yo les puedo decir ahorita que los testigos afirman que el señor Mario Bezares y la señora Paola Durante no tuvieron nada que ver con el asesinato del señor Stanley” Juan Carlos Uriarte

Juan Carlos Uriarte explica que los testigos que hablarán de la muerte de Paco Stanley eran exagentes que también estuvieron involucrados en la investigación de la muerte de Enrique Camarena .

¿Dónde ver “Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley”?

“Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley” aún no tiene fecha de estreno, pero el documental ya está en la etapa final de edición.

El documental sobre la muerte de Paco Stanley podría estrenarse en agosto y no se ha definido la plataforma en la que se va distribuir, pero podría ser en Reellee TV.

Por otro lado, Paola Durante expresó a De Primera Mano que se enteró del proyecto el martes 2 de junio y lloró de emoción, ya que siempre ha reiterado su inocencia en el asesinato de Paco Stanley.