Chiapas vive un nuevo escándalo de abuso de autoridad, pues después de que un video que se viralizara en redes en donde se muestra el momento en el que un agente operativo del Instituto Nacional de Migración (INM), uniformado y al volante de una combi oficial, agrede físicamente a un conductor civil en el tramo carretero Ciudad Hidalgo-Tapachula, se reveló que ya fue cesado de sus funciones.

Los hechos ocurrieron en Tapachula, Chiapas mientras decenas de automovilistas esperaban en una larga fila provocada por trabajos de reparación en la vía, y el funcionario de migración, en lugar de respetar el orden, intentó rebasar de manera agresiva. Al ser increpado por los conductores, Melvin “N” estalló en insultos, señas obscenas y finalmente en violencia física contra uno de los afectados.

INM cesa al agente involucrado que agredió a dos conductores en Tapachula, Chiapas

Luego de que un video mostrara como un agente del INM, identificado como Melvin “N”, agrede brutalmente a un conductor civil en el tramo carretero Ciudad Hidalgo-Tapachula, el INM anunció el cese inmediato del agente involucrado en los hechos.

Esta medida del INM busca responder a las demandas ciudadanas y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a cualquier abuso de autoridad por parte de su personal, pues tras a viralización del video, el incidente generó indignación inmediata entre los usuarios, quienes exigieron sanción ejemplar contra el servidor público.

INM anuncia el cese inmediato del funcionario que se hizo viral por agredir a dos conductores (@INAMI_mx / X)

La dependencia federal, que tiene la responsabilidad de gestionar la migración en una de las zonas más sensibles del país, enfrenta nuevamente cuestionamientos por la conducta de sus elementos, pues como los usuarios señalaron en redes, este tipo de incidentes erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por el orden y el respeto a los derechos.

El caso del agente del INM pone de manifiesto la importancia de la capacitación constante y los perfiles psicológicos adecuados para personal operativo en zonas de alta movilidad.

Organizaciones civiles ya anunciaron que darán seguimiento para que, además del cese, se proceda con las sanciones administrativas y penales correspondientes si así lo amerita la investigación.

El INM reiteró su compromiso de cero tolerancia a este tipo de conductas y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, por lo que de momento, el agente Melvin “N” ya fue separado de su cargo de manera definitiva.