Este 15 de septiembre para celebrar el Día de la Independencia de México en concierto se presenta La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo.

Así que prepárate para disfrutar de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo con su horario y hora en la que termina su concierto de hoy 15 de septiembre.

Horario y hora en la que termina el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo del 15 de septiembre

El concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo es hoy lunes 15 de septiembre para celebrar el Día de la Independencia de México, a continuación los detalles que debes saber de su horario y hora en la que termina el espectáculo en vivo:

Hora: 8:00 de la noche en punto Telonero: Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo Duración: Aproximadamente 3 horas Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche Transmisión en vivo:

Las Estrellas

Azteca Uno

Foro TV

Canal oficial del Gobierno de México de YouTube

La Arrolladora Banda El Limón encabezará el concierto y festejos del 15 de septiembre por el Grito de Independencia en el Zócalo CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

La Arrolladora Banda El Limón celebra el Día de la Independencia de México con concierto gratis en el Zócalo

Hoy 15 de septiembre los festejos del Día de la Independencia de México trae en concierto gratis al Zócalo de la CDMX a La Arrolladora Banda El Limón.

Concierto que reunirá a miles de mexicanos en la fiesta grande de México con la música de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo.

Se espera que el concierto tenga una duración de tres horas, antes del grito de independencia programado a las 11:00 de la noche.

Recuerda que sí acudes al Zócalo para ver en concierto a La Arrolladora Banda El Limón debes tomar tus precauciones ante el aglomerado de la gente.

Así como también debes considerar los cierres a las vías de circulación y transporte público por festejos del Día de la Independencia de México.