En el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de México hoy 15 de septiembre es el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre

Hora: 8:00 de la noche en punto Telonero: Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo Transmisión en vivo:

Las Estrellas

Azteca Uno

Foro TV

Canal oficial del Gobierno de México de YouTube

La Arrolladora Banda El Limón encabezará el concierto y festejos del 15 de septiembre por el Grito de Independencia en el Zócalo CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo será quien encabece los festejos de hoy 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México.

Concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo que será una fiesta grande entre los miles de capitalinos que se darán cita para el esperado grito de independencia.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre sea: