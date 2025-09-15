En el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de México hoy 15 de septiembre es el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo.

Concierto de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo del que te tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que los disfrutes como se debe.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre

A continuación te dejamos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre ya sea que vayas o lo veas por su transmisión:

  1. Hora: 8:00 de la noche en punto
  2. Telonero: Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza
  3. Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  4. Transmisión en vivo:
  • Las Estrellas
  • Azteca Uno
  • Foro TV
  • Canal oficial del Gobierno de México de YouTube
La Arrolladora Banda El Limón encabezará el concierto y festejos del 15 de septiembre por el Grito de Independencia en el Zócalo CDMX
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo será quien encabece los festejos de hoy 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México.

Concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo que será una fiesta grande entre los miles de capitalinos que se darán cita para el esperado grito de independencia.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Zócalo de hoy 15 de septiembre sea:

  1. Te Estaré Esperando
  2. En Los Puritos Huesos
  3. La Suata
  4. Valió la Pena Equivocarme
  5. Cuánto Me Cuesta
  6. Entre Beso y Beso
  7. El Desquite
  8. Sobre Mis Pies
  9. Y Que Quede Claro
  10. Pa’llá y Pa’cá
  11. Traicionera
  12. El Final de Nuestra Historia
  13. Te Aconsejo
  14. Se los Pelo Baltazar
  15. Laurita Garza
  16. Reproches al Viento
  17. Calidad y Cantidad
  18. Tú Eres La Razón
  19. ¿Qué Me Vas A Dar?
  20. Cuatro Meses
  21. Llamada De Mi Ex
  22. Ya Es Muy Tarde
  23. Mi Segunga Vida
  24. Tu Historia Fue Conmigo