El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuar con el diálogo hoy 4 de junio de 2026.

Según Mario Delgado, en este “diálogo constructivo” también participará la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ISSSTE.

Mario Delgado pide a la CNTE continuar el diálogo; Segob e ISSSTE también participarán

Tras el estallido de la huelga nacional de la CNTE desde el 1 de junio de 2026, se han realizado mesas de diálogo, pero Mario Delgado volvió a pedir que la conversación volviera a ser retomada.

Horas después de que la mesa de diálogo del 3 de junio terminara, el titular de la SEP llamó nuevamente a la CNTE a retomar la conversación, asegurando que Segob e ISSSTE también participarían.

Asimismo, explicó que la cita es hoy 4 de junio en el edificio de Segob en Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

“Hacemos un llamado desde la Segob, la SEP y el ISSSTE a la CNTE para continuar los trabajos de la mesa permanente el día de mañana a las 10:00 hrs en el edificio Bucareli y seguir en el diálogo constructivo y respetuoso que construya acuerdo en favor de mejores condiciones para el magisterio”. Mario Delgado, titular de la SEP.

Mario Delgado llama a la CNTE a retomar el diálogo constructivo. (@mario_delgado)

CNTE acusa nula “voluntad política” tras otra mesa de diálogo con SEP, ISSSTE y Segob

Mario Delgado llamó a la CNTE a retomar el diálogo con una nueva mesa de trabajo. Sin embargo, el magisterio acusa que no hay “voluntad política” para atender sus demandas.

En la Asamblea Nacional Representativa tras terminar la conversación con SEP, ISSSTE y Segob, se dijo que lo único que ha hecho el gobierno con su movimiento es “minimizar”.

Asimismo, se dijo que a su perspectiva, Claudia Sheinbaum tiene “cerrazón” a sus peticiones, además de que pidieron no los califiquen de “ultraderecha” porque solo con maestros que luchan por sus derechos.

“Reconsidere su posición de cerrazón (...) no nos califique como de ultraderecha” Maestra de la CNTE.

Por otra parte, la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, compartió que volvieron a insistir en un diálogo con Claudia Sheinbaum, debido a que ella fue quien prometió la abrogación de la Ley del ISSSTE.