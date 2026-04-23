¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka? Te damos el horario del 23 de abril.

La Sonora Dinamita se presentará en La Maraka en CDMX con su show “Noche de Amigos, Cumbia y Fiesta”.

Horario del 23 de abril para el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka

De acuerdo con La Maraka, el horario del 23 de abril para el concierto de La Sonora Dinamita sería este:

Apertura de puertas: 8:30 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

La Sonora Dinamita (La Sonora Dinamita / Facebook)

El show de “La Sonora Dinamita: Noche de Amigos, Cumbia y Fiesta” será un espectáculo especial.

En especial porque el evento contará con invitados especiales como:

Mariana Ochoa, de 47 años de edad

Ernesto Alejandro

Elsa López

A lo largo de su presentación, La Sonora Dinamita interpretará sus mejores éxitos, aquellos que ponen a bailar a todos.

La Sonora Dinamita (La Sonora Dinamita / Facebook)

Ruta para llegar a La Maraka

Si no sabes cómo llegar a La Maraka, acá te damos la mejor ruta para que no te pierdas el concierto de La Sonora Dinamita este jueves 23 de abril.

En transporte público, la estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3.

Al salir, deberás caminar por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta arribar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.