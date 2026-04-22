Este miércoles 22 de abril, Paté de Fuá dará un concierto en CDMX desde el Teatro Metropólitan. Fanáticos de la banda deberán tener en cuenta los siguientes horarios:

Puertas: a las 18:30 horas

Inicio: a las 20:30 horas

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Boletos: aún disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan (Instagram | @patedefua)

Paté de Fuá celebrará 20 años con concierto especial en el Teatro Metropólitan

La banda Paté de Fuá conmemorará su 20 aniversario con un concierto especial el 22 de abril de 2026 en el Teatro Metropólitan.

El espectáculo fue concebido como un recorrido por dos décadas de trayectoria, destacando su estilo único y su permanencia dentro de la escena musical independiente desde 2006.

El repertorio incluirá una combinación de sus canciones más emblemáticas junto con temas recientes de su álbum Rompecabezas, lanzado en 2024, consolidando su evolución artística.

La agrupación adelantó que el concierto contará con una producción especial, con un total de diez músicos en escena para ofrecer una experiencia sonora más completa.

Además, se prevé la interpretación de canciones que no han sido tocadas en vivo desde hace más de 15 años, lo que añade un elemento nostálgico al evento.

Aunque no se han confirmado invitados, la banda mencionó que habrá sorpresas y posibles reencuentros con figuras clave en su historia musical.

El concierto busca celebrar la identidad de Paté de Fuá, marcada por su mezcla de géneros y su permanencia en la industria como un proyecto independiente.