Si no sabes a qué hora termina el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan, aquí te damos el horario del 23 de abril.

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Horario del 23 de abril para el concierto de Depresión Sonora en Teatro Metropólitan

De acuerdo con Ticketmaster, así quedó el horario para el concierto de Depresión Sonora en Teatro Metropólitan el 23 de abril:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Depresión Sonora, cantante (Depresión Sonora / Facebook)

El concierto de Depresión Sonora ha generado altas expectativas por parte de los fans mexicanos, por lo que se firmó un sold out exitoso.

A lo largo de su concierto, Depresión Sonora cantará sus mejores temas, aquellos que lo han consolidado como un referente de la música.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Te compartimos la mejor ruta para llegar la Teatro Metropólitan y disfrutar del concierto de Depresión Sonora.

Si viajas en transporte público, tu opción es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.