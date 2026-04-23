La cantante británica FKA Twigs se presentará en la Ciudad de México como parte de su gira Body High Tour, con un esperado concierto en el Pepsi Center del WTC que promete una experiencia visual y sonora única para los fans.

Setlist de FKA Twigs en el Pepsi Center WTC

Este es el posible setlist de FKA Twings para el Pepsi Center de CDMX que interpretaría durante su presentación, basado en su gira actual, para el 23 de abril:

Stereo Boy

Perfectly

Two Weeks

tears in the club

Drums of Death

thousand eyes

Video Girl

papi bones

meta angel

Striptease

Cellophane

home with you

fallen alien

mirrored heart

Water Me

mary magdalene

Lights On

Eusexua

El repertorio de FKA Twigs en sus últimos conciertos, incluye alrededor de 25 canciones, combinando sus éxitos con material reciente.

FKA Twigs, cantante (@fkatwigs / Instagram)

Horarios para el concierto de FKA Twigs en Pepsi Center CDMX

El concierto de FKA Twigs será el 23 de abril de 2026 y se espera que siga los siguientes horarios en el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Telonero del concierto de FKA Twigs en Pepsi Center CDMX

Se ha revelado a través del sitio de Ticketmaster quien será el invitado especial para el concierto de FKA Twigs del 23 de abril en el Pepsi Center WTC.

De acuerdo con la información, FKA Twigs estará acompañada por la invitada especial Eartheater, quien abrirá el show en el Pepsi Center este 23 de abril.