Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Los Espíritus en el Lunario, acá te damos el horario del 23 de abril.

Los Espíritus visitan la CDMX para dar un épico concierto lleno de rock y blues a todos sus fans.

Horario del 23 de abril para el concierto de Los Espíritus

Para el jueves 23 de abril, el horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario será este:

Apertura de puertas 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Los Espíritus, banda (Los Espíritus / Facebook)

Con una trayectoria de más de 15 años, Los Espíritus son una de las bandas que se han ganado el corazón de México con cada concierto que dan.

A lo largo de su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, Los Espíritus tocarán sus mejores canciones.

Ruta fácil para llegar al Lunario

Si no quieres perderte el concierto de Los Espíritus, acá te damos una ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional.

La estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente, así que las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.