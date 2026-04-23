Conoce quién es José Miguel Bejos, empresario mexicano que ha cobrado notoriedad por convertirse en el nuevo dueño del Atlas y por su presencia en sectores como infraestructura, construcción y deporte. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y negocios.

¿Quién es José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con inversiones en infraestructura, publicidad y deporte. En 2026 se confirmó como nuevo propietario del Atlas FC, tras la venta del club por parte de Grupo Orlegi.

Además, es conocido por ser dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol y por presidir operaciones empresariales vinculadas a construcción y transporte.

¿Qué edad tiene José Miguel Bejos?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de José Miguel Bejos; sin embargo, en una entrevista del 2024 se señala que tenía 47 años, por lo que actualmente tiene alrededor de 49 años.

¿José Miguel Bejos tiene esposa?

De acuerdo con medios, José Miguel Bejos está casado con Andrea Estévez Mercado.

¿Qué signo zodiacal es José Miguel Bejos?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible saber cuál es su signo zodiacal.

¿José Miguel Bejos tiene hijos?

Se desconoce si José Miguel Bejos tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es uno de los empresarios mexicanos con mayor presencia reciente en la intersección entre negocios e industria deportiva, destacando cargos como: