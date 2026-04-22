Te contamos a qué hora termina el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional. Estos son los horarios del 22 y 23 de abril.

“El Bailemos Otra Vez Tour” de Chayanne regresa a México con dos fechas de concierto para emoción de todas los fans.

Horarios del 22 y 23 de abril para el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional

Para el 22 y 23 de abril, los horarios del concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional quedaron de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Chayanne, cantante. (@chayanne)

Con “El Bailemos Otra Vez Tour”, Chayanne ha cautivado a su público.

Su show en vivo es un deleite porque además de interpretar sus mejores éxitos, Chayanne está acompañado con su banda en vivo y equipo de bailarines profesionales.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y disfrutar de los conciertos de Chayanne.

La estación Auditorio de Metro CDMX se encuentra aún fuera de servicio, así que tendrás que usar estas opciones si viajas en transporte público:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

En el caso del estacionamiento del Auditorio Nacional, este suele abrir tres horas antes.