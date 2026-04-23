FKA Twigs se presentará con un concierto este 23 de abril de 2026 en el Pepsi Center WTC de la CDMX como parte de su Body High Tour.

Por lo que te damos los horarios que se estarán manejando para el concierto de FKA Twigs en el Pepsi Center del próximo 23 de abril.

Horarios del 23 de abril para el concierto de FKA Twigs en Pepsi Center WTC

El concierto de FKA Twigs en Pepsi Center WTC está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, por lo que los horarios quedarían de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de FKA Twigs en el Pepsi Center contará con la participación de Eartheater como invitada especial.

FKA Twigs dará concierto en CDMX (Amy Harris/Invision/AP / Amy Harris/Invision/AP)

Cómo llegar al Pepsi Center WTC para el concierto de FKA Twigs

El Pepsi Center, en donde se presentará FKA Twigs, está ubicado en la colonia Nápoles, cerca del World Trade Center en la Ciudad de México, una zona con acceso por transporte público y vialidades principales.

Opciones para llegar:

Metrobús: estaciones cercanas sobre Insurgentes

Metro: estaciones cercanas como San Pedro de los Pinos o Chilpancingo

Auto: acceso por Viaducto o Insurgentes (considera tráfico y estacionamiento)

FKA Twigs dará concierto en CDMX (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP / Getty Images via AFP)

Lo que debes saber antes del concierto

No se permite acampar ni ingresar con ciertos objetos como cámaras profesionales o cigarros

Pagan boleto desde los 3 años

Se recomienda llegar con anticipación para evitar filas

FKA Twigs promete un show visual y musical distinto, por lo que si tienes boleto, conviene planear tu llegada y salida para disfrutar completo el concierto.