FKA Twigs se presentará con un concierto este 23 de abril de 2026 en el Pepsi Center WTC de la CDMX como parte de su Body High Tour.
Por lo que te damos los horarios que se estarán manejando para el concierto de FKA Twigs en el Pepsi Center del próximo 23 de abril.
Horarios del 23 de abril para el concierto de FKA Twigs en Pepsi Center WTC
El concierto de FKA Twigs en Pepsi Center WTC está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, por lo que los horarios quedarían de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de FKA Twigs en el Pepsi Center contará con la participación de Eartheater como invitada especial.
Cómo llegar al Pepsi Center WTC para el concierto de FKA Twigs
El Pepsi Center, en donde se presentará FKA Twigs, está ubicado en la colonia Nápoles, cerca del World Trade Center en la Ciudad de México, una zona con acceso por transporte público y vialidades principales.
Opciones para llegar:
- Metrobús: estaciones cercanas sobre Insurgentes
- Metro: estaciones cercanas como San Pedro de los Pinos o Chilpancingo
- Auto: acceso por Viaducto o Insurgentes (considera tráfico y estacionamiento)
Lo que debes saber antes del concierto
- No se permite acampar ni ingresar con ciertos objetos como cámaras profesionales o cigarros
- Pagan boleto desde los 3 años
- Se recomienda llegar con anticipación para evitar filas
FKA Twigs promete un show visual y musical distinto, por lo que si tienes boleto, conviene planear tu llegada y salida para disfrutar completo el concierto.