Prepárate para el concierto de Los Espíritus en el Lunario, acá el setlist, horario y telonero del 23 de abril.

El México Tour 2026 de la banda argentina Los Espíritus sigue, y ahora hace escala en la CDMX.

Setlist del concierto de Los Espíritus en el Lunario

Los Espíritus podrían interpretar este setlist de canciones para su concierto del 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional:

Caro

La Mirada

Mares

El Palacio

En Este Mundo No Hay Lugar

Jugo

Camina

Las Sirenas

Av. Calchaquí

La Montaña

La Crecida

Semillas de Luz

Perro Viejo

La Fuerza

Perdida En El Fuego

Motivos

Calles Rotas

Esa Luz

Cigarros y Tragos

Vamos a la Luna

Las Armas Las Carga El Diablo

Huracanes

Jesus Rima Con Cruz

Noches de Verano

Vamos a la Luan / La Rueda Que Mueve al Mundo

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

Horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario

El horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario quedó así:

Apertura de puertas 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Surgida en Buenos Aires, Argentina, la banda Los Espíritus se ha convertido en un referente del rock y el blues en Latinoamérica.

La agrupación regresa a México para ofrecer una gira de conciertos donde interpretarán sus mejores éxitos.

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

Telonero para el concierto de Los Espíritus en el Lunario

Por el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Los Espíritus en el Lunario este 23 de abril.

De cualquier manera, la presentación de la banda argentina será épica.

Con sus sonido único y canciones hipnóticas, Los Espíritus harán vibrar el escenario del Auditorio Nacional.