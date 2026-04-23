Prepárate para el concierto de Los Espíritus en el Lunario, acá el setlist, horario y telonero del 23 de abril.
El México Tour 2026 de la banda argentina Los Espíritus sigue, y ahora hace escala en la CDMX.
Setlist del concierto de Los Espíritus en el Lunario
Los Espíritus podrían interpretar este setlist de canciones para su concierto del 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Caro
- La Mirada
- Mares
- El Palacio
- En Este Mundo No Hay Lugar
- Jugo
- Camina
- Las Sirenas
- Av. Calchaquí
- La Montaña
- La Crecida
- Semillas de Luz
- Perro Viejo
- La Fuerza
- Perdida En El Fuego
- Motivos
- Calles Rotas
- Esa Luz
- Cigarros y Tragos
- Vamos a la Luna
- Las Armas Las Carga El Diablo
- Huracanes
- Jesus Rima Con Cruz
- Noches de Verano
- Vamos a la Luan / La Rueda Que Mueve al Mundo
Horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario
El horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario quedó así:
- Apertura de puertas 7:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Surgida en Buenos Aires, Argentina, la banda Los Espíritus se ha convertido en un referente del rock y el blues en Latinoamérica.
La agrupación regresa a México para ofrecer una gira de conciertos donde interpretarán sus mejores éxitos.
Telonero para el concierto de Los Espíritus en el Lunario
Por el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Los Espíritus en el Lunario este 23 de abril.
De cualquier manera, la presentación de la banda argentina será épica.
Con sus sonido único y canciones hipnóticas, Los Espíritus harán vibrar el escenario del Auditorio Nacional.