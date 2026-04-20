Henry Alberto Benavides Cárdenas fue un miembro de la producción de la famosa serie de televisión colombiana ‘Sin senos sí hay paraíso’, y quien recientemente murió al grabar la cuarta temporada, por lo que te decimos quién era con detalles como:

¿Quién fue Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Qué edad tenía Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía hijos?

¿Qué estudió Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿En qué trabajó Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Quién fue Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Henry Alberto Benavides Cárdenas fue un trabajador del equipo técnico de la serie Sin senos sí hay paraíso.

Formaba parte del personal de producción y desempeñaba labores como conductor dentro del rodaje.

El pasado 18 de abril de 2026 murió durante el rodaje en Bogotá, Colombia, tras ser víctima de un ataque con arma blanca mientras se realizaba una grabación en Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt.

Era descrito por compañeros como una persona trabajadora y uno de los “invisibles” del set.

¿Qué edad tenía Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Se sabe que Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso, tenía 45 años al momento de su muerte.

¿Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

No hay información pública confirmada sobre el estado civil de Henry Alberto Benavides Cárdenas, o si es que tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No se ha difundido su fecha de nacimiento exacta, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía hijos?

No existen datos públicos confirmados sobre si tenía hijos.

Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Colombia (Especial )

¿Qué estudió Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No hay información disponible sobre la formación académica o estudios de Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de la producción de Sin senos sí hay paraíso.

¿En qué trabajó Henry Alberto Benavides Cárdenas, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Henry Alberto Benavides Cárdenas trabajaba en el ámbito audiovisual como parte del equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso, específicamente como conductor de camión dentro del equipo técnico durante el rodaje.

Su labor consistía en transportar todo el equipo y material necesario, y en tener todo listo antes de que llegara el resto del equipo técnico para las grabaciones.