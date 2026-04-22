El pasado 17 de marzo detuvieron a Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange, y días después se publicó un video donde asegura que demandó a Sandra Echeverría por daño moral y delincuencia organizada.

“La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito, que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático” Nazaret Rodríguez

El video de Nazaret Rodríguez fue publicado el pasado 21 de abril y asegura que sus derechos humanos y asegura que Metaxchange regresó la capital a Sandra Echeverría, quien denunció lo contrario en febrero de 2026.

Nazaret Rodriguez demandó a Sandra Echeverría por daño moral y delincuencia organizada

El video difundido en redes sociales se ve a Nazaret Rodríguez quien denuncia que hay irregularidades en el proceso en su contra y de:

Mariana Guzmán

Patrick Rodríguez

La CEO de Metaxchange niega que hayan cometido fraude y asegura que las acusaciones han sido utilizadas como método de extorsión y corrupción.

Nazaret Rodríguez asegura que Sandra Echeverría forma parte de un grupo de 80 personas que los están señalando de fraude sin fundamentos.

“Siguen ejerciendo presión para ocultar el daño con un tema mediático y desviar la atención de todos nuestros asociados” Nazaret Rodríguez

Sandra Echeverría enfrentaría una demanda por daño moral y una denuncia por delincuencia organizada.

“La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa confirmó ante medios que le habíamos hecho un fraude y que no le habíamos pagado nada, cuando contamos con los documentos legales y certificados ante notario público de que sí se efectuaron los pagos correspondientes a las retribuciones” Nazaret Rodríguez

Nazaret Rodríguez asegura que sí le pagaron a Sandra Echeverría las retribuciones correspondientes y hay pruebas.

Sandra Echeverría (Sandra Echeverría Instagram @sandraecheverriaoficial)

Nazaret Rodríguez señala a Sandra Echeverría de pertenecer a la delincuencia organizada

La CEO de Metaxchange acusa a Sandra Echeverría y 80 personas más, de orquestar acusaciones falsa en su contra y asegura que las autoridades fueron corruptas al permitir que se giraran orden de aprehensión en su contra.

Nazaret Rodríguez menciona que Sandra Echeverría y estas personas son parte de un grupo de delincuencia organizada.

La CEO asegura que denunció a un grupo de 80 personas, incluida Sandra Echeverría de delitos como:

abuso de confianza

acoso

difamación

amenazas

violación a sus derechos humanos

fraude genérico

asociación delictuosos

delincuencia organizada

operación con recursos de procedencia ilícita

lavado de dinero

defraudación fiscal

Por otro lado, Sandra Echeverría continúa compartiendo testimonios de presuntas víctimas de Metaxchange, a quien acusan de fraude millonario.