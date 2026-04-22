No te pierdas el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional; te damos setlist, horarios y telonero para el 22 y 23 de abril.
Chayanne, de 57 años de edad, regresa a México como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour” con dos fechas de concierto.
Setlist para el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional
El posible setlist de canciones del concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional sería este para el 22 y 23 de abril:
- Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom
- El centro de mi corazón
- Provócame / Caprichosa
- Cuidarte el alma
- Atado a tu amor
- La clave / Baila baila
- Y tú te vas
- Yo te amo / Candela / Tu pirata soy yo / Completamente enamorados
- Palo bonito / Este ritmo se baila así
- Fiesta en América
- Si nos quedara poco tiempo
- Te amo y punto
- Humanos a Marte / Como tú y yo
- Madre Tierra (Oye)
- Dejaría todo
- Tiempo de vals
- Bailando bachata
- Torero
Horarios para el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional
Los horarios del 22 y 23 de abril para el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional quedaron así:
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero del concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional para el 22 y 23 de abril.
No obstante, el show de Chayanne será especial en ambas fechas de concierto.
Esto porque el espectáculo del cantante puertorriqueño cuenta con un despliegue escénico que acompaña con su banda en vivo y bailarines profesionales.