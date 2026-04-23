No te pierdas el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan. Te damos setlist, horario y telonero para el 23 de abril.

El cantante español Marcos Crespo García, mejor conocido como Depresión Sonora, estará en CDMX con su World Tour Vacaciones para Siempre.

Setlist del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan

El posible setlist para el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan el 23 de abril quedó así:

Éxodo 32:15-28

La balada de los perros

Generación perdida, diversión prohibida

Estupefacientes

Mala

Sin volverme loco

Dónde están mis amigos

Dos adolescentes y su primer amor

Guárdame este secreto

Veo tan dentro

Hay que abandonar este lugar

Tú no me tienes que salvar

Desordenarlo todo

Me va la vida en esto

Domingo químico

No te hables mal

Cómo será vivir en el campo

Apocalipsis virtual

Hasta que llegue la muerte

Como todo el mundo

Qué pena que nos vayamos a olvidar

Fumando en mi funeral

Ya no hay verano

La ley del pobre

Gasolina y mechero

Vacaciones para siempre

Depresión Sonora, cantante (Depresión Sonora / Facebook)

Horario del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan

De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan para el jueves 23 de abril:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de noche aproximadamente

Depresión Sonora, cantante (Depresión Sonora / Facebook)

Telonero para el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan

De momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Depresión Sonora.

No obstante, se espera un show inolvidable en el Teatro Metropólitan para el 23 de abril.

Esto porque Depresión Sonora firmó un exitoso sold out en la venta de boletos para su show en CDMX.