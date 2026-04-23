No te pierdas el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan. Te damos setlist, horario y telonero para el 23 de abril.
El cantante español Marcos Crespo García, mejor conocido como Depresión Sonora, estará en CDMX con su World Tour Vacaciones para Siempre.
Setlist del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan
El posible setlist para el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan el 23 de abril quedó así:
- Éxodo 32:15-28
- La balada de los perros
- Generación perdida, diversión prohibida
- Estupefacientes
- Mala
- Sin volverme loco
- Dónde están mis amigos
- Dos adolescentes y su primer amor
- Guárdame este secreto
- Veo tan dentro
- Hay que abandonar este lugar
- Tú no me tienes que salvar
- Desordenarlo todo
- Me va la vida en esto
- Domingo químico
- No te hables mal
- Cómo será vivir en el campo
- Apocalipsis virtual
- Hasta que llegue la muerte
- Como todo el mundo
- Qué pena que nos vayamos a olvidar
- Fumando en mi funeral
- Ya no hay verano
- La ley del pobre
- Gasolina y mechero
- Vacaciones para siempre
Horario del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan
De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan para el jueves 23 de abril:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de noche aproximadamente
Telonero para el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan
De momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Depresión Sonora.
No obstante, se espera un show inolvidable en el Teatro Metropólitan para el 23 de abril.
Esto porque Depresión Sonora firmó un exitoso sold out en la venta de boletos para su show en CDMX.