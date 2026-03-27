Te compartimos la lista de conciertos en CDMX abril 2026; conoce las fechas, artistas y sedes.
La Ciudad de México recibirá diversos espectáculos en vivo. Así quedó el calendario de abril:
- Melanie Martinez, 1 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Muerdo, 1 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Joost, 4 de abril Pabellón del Palacio de los Deportes
- 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril en Teatro Metropólitan
- The xx, 3,4 y 5 de abril en el Pepsi Center WTC
- Anna Tsuchiya, 7 de abril en La Maraka
- PinkPantheress, 8 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes
- Fonseca, 8 de abril en el Auditorio Nacional
- Mind Enterprises, 8 de abril en el Foro Puebla
- Julio Preciado, 9 de abril en el Auditorio Nacional
- Sara Landry, 9 de abril en el Pepsi Center WTC
- Los Mesoneros, 8 y 9 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Dream Theater 10 de abril en la Arena CDMX
- DAAZ, 9 y 10 de abril en el Teatro Metropólitan
- Nation of Language, 11 de abril en el Foro Indie Rocks!
- 31 Minutos, 11 de abril en el Auditorio Nacional
- Matt Bennett, 11 de abril en el Pepsi Center WTC
- Mishaal Tamer, 11 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Midnight Til Morning, 13 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- AC/DC, 7, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP Seguros
- Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes
- Rafa Arreguín, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!
- Siddhartha, 17 de abril en el Auditorio Nacional
- Kani García, 17 de abril en el Palacio de los Deportes
- Kudai, 17 de abril en el Auditorio BB
- MONO, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!
- Raphael, 15, 17 y 18 de abril en el Auditorio Nacional
- Caifanes, 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí
- The Flaming Lips, 18 de abril en el Velódromo Olímpico
- María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril en el Teatro Metropólitan
- Javiera Mena, 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Creepy Nuts, 19 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes
- Public Image Ltd, 19 de abril en el Auditorio BB
- Jackson Wang, 20 de abril en el Palacio de los Deportes
- The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros
- Tempesst, 21 de abril en el Foro Indie Rocks!
- Paté de Fuá, 22 de abril en el Teatro Metropólitan
- Chayanne, 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional
- FKA, 23 de abril en el Pepsi Center WTC
- Black Label Society, 23 de abril en Velódromo
- Los Espíritus, 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Ben Bohmer, 23 de abril en el Pepsi Center WTC
- La Sonora Dinamita, 23 de abril en el La Maraka
- Depresión Sonora, 23 de abril en el Teatro Metropólitan
- Jesse & Joy, 24 de abril en el Auditorio Nacional
- Jaime Varela, 24 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- The Rapture, 25 de abril en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Plastilina Mosh, 25 de abril en el Pepsi Center WTC
- Mad Professor, 25 de abril en el Foro Indie Rocks!
- Diamante eléctrico, 26 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Melendi, 29 de abril en el Auditorio Nacional
- AQUA, 29 de abril en La Maraka
- Sonicwonder de Hiromi, 29 y 30 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
- Grupo Galé, 30 de abril en La Maraka
- Jimena Amarillo, 30 de abril en el Foro Indie Rocks!
- Javier Corcobado, 30 de abril en Teatro Metropólitan
Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Fonseca: 8 de abril
- Julio Preciado: 9 de abril
- 31 Minutos: 11 y 12 de abril
- Mijares Sinfónico: 14 de abril
- Siddhartha: 17 de abril
- Raphael: 15 y 18 de abril
- Chayanne: 22 y 23 de abril
- Jesse & Joy: 24 de abril
- Melendi: 29 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Lunario del Auditorio Nacional
Los conciertos para abril 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:
- Muerdo: 1 de abril
- Los Mesoneros: 8 y 9 de abril
- Mishaal Tamer: 11 de abril
- Midnight Til Morning: 13 de abril
- Javiera Mena: 19 de abril
- Los Espíritus: 23 de abril
- Jaime Varela: 24 de abril
- Diamante eléctrico: 26 de abril
- Sonicwonder de Hiromi: 29 y 30 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para abril 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril
- Kani García, 17 de abril
- Jackson Wang, 20 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Pabellón Palacio de los Deportes
Los conciertos para abril 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:
- Joost: 4 de abril
- The Rapture: 25 de abril
- Creepy Nuts: 19 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Estadio GNP Seguros
Los conciertos para abril 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:
- AC/DC, 7, 11 y 15 de abril
- The Weeknd, 20, 21 y 22 abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Metropólitan
Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:
- 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril
- DAAZ, 9 y 10 de abril
- María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril
- Paté de Fuá, 22 de abril
- Depresión Sonora, 23 de abril
- Javier Corcobado, 30 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Indie Rocks!
Los conciertos para abril 2026 en el Foro Indie Rocks! son estos:
- Nation of Language, 11 de abril
- Rafa Arreguín, 16 de abril
- MONO, 17 de abril
- Tempesst, 21 de abril
- Mad Professor, 25 de abril
- Jimena Amarillo, 30 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: La Maraka
Los conciertos para abril 2026 en La Maraka son estos:
- Anna Tsuchiya: 7 de abril
- La Sonora Dinamita: 23 de abril
- AQUA: 29 de abril
- Grupo Galé: 30 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para abril 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- The xx: 3,4 y 5 de abril
- Sara Landry: 9 de abril
- Matt Bennett: 11 de abril
- FKA: 23 de abril
- Ben Bohmer: 23 de abril
- Plastilina Mosh: 25 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Velódromo
Los conciertos para abril 2026 en el Velódromo son estos:
- The Flaming Lips, 18 de abril
- Black Label Society, 23 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio BB
Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio BB son estos:
- Kudai, 17 de abril
- Public Image Ltd, 19 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Esperanza Iris
Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Esperanza Iris son estos:
- Melanie Martinez: 1 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Arena CDMX
Los conciertos para abril 2026 en el Arena CDMX son estos:
- Dream Theater: 10 de abril
Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Puebla
Los conciertos para abril 2026 en el Foro Puebla son estos:
- Mind Enterprises: 8 de abril