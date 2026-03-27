Te compartimos la lista de conciertos en CDMX abril 2026; conoce las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México recibirá diversos espectáculos en vivo. Así quedó el calendario de abril:

  • Melanie Martinez, 1 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Muerdo, 1 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Joost, 4 de abril Pabellón del Palacio de los Deportes
  • 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril en Teatro Metropólitan
  • The xx, 3,4 y 5 de abril en el Pepsi Center WTC
  • Anna Tsuchiya, 7 de abril en La Maraka
  • PinkPantheress, 8 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Fonseca, 8 de abril en el Auditorio Nacional
  • Mind Enterprises, 8 de abril en el Foro Puebla
  • Julio Preciado, 9 de abril en el Auditorio Nacional
  • Sara Landry, 9 de abril en el Pepsi Center WTC
  • Los Mesoneros, 8 y 9 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Dream Theater 10 de abril en la Arena CDMX
  • DAAZ, 9 y 10 de abril en el Teatro Metropólitan
  • Nation of Language, 11 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • 31 Minutos, 11 de abril en el Auditorio Nacional
  • Matt Bennett, 11 de abril en el Pepsi Center WTC
  • Mishaal Tamer, 11 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Midnight Til Morning, 13 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • AC/DC, 7, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP Seguros
  • Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes
  • Rafa Arreguín, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • Siddhartha, 17 de abril en el Auditorio Nacional
  • Kani García, 17 de abril en el Palacio de los Deportes
  • Kudai, 17 de abril en el Auditorio BB
  • MONO, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • Raphael, 15, 17 y 18 de abril en el Auditorio Nacional
  • Caifanes, 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí
  • The Flaming Lips, 18 de abril en el Velódromo Olímpico
  • María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril en el Teatro Metropólitan
  • Javiera Mena, 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Creepy Nuts, 19 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Public Image Ltd, 19 de abril en el Auditorio BB
  • Jackson Wang, 20 de abril en el Palacio de los Deportes
  • The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros
  • Tempesst, 21 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • Paté de Fuá, 22 de abril en el Teatro Metropólitan
  • Chayanne, 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional
  • FKA, 23 de abril en el Pepsi Center WTC
  • Black Label Society, 23 de abril en Velódromo
  • Los Espíritus, 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Ben Bohmer, 23 de abril en el Pepsi Center WTC
  • La Sonora Dinamita, 23 de abril en el La Maraka
  • Depresión Sonora, 23 de abril en el Teatro Metropólitan
  • Jesse & Joy, 24 de abril en el Auditorio Nacional
  • Jaime Varela, 24 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • The Rapture, 25 de abril en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Plastilina Mosh, 25 de abril en el Pepsi Center WTC
  • Mad Professor, 25 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • Diamante eléctrico, 26 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Melendi, 29 de abril en el Auditorio Nacional
  • AQUA, 29 de abril en La Maraka
  • Sonicwonder de Hiromi, 29 y 30 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Grupo Galé, 30 de abril en La Maraka
  • Jimena Amarillo, 30 de abril en el Foro Indie Rocks!
  • Javier Corcobado, 30 de abril en Teatro Metropólitan

Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Fonseca: 8 de abril
  • Julio Preciado: 9 de abril
  • 31 Minutos: 11 y 12 de abril
  • Mijares Sinfónico: 14 de abril
  • Siddhartha: 17 de abril
  • Raphael: 15 y 18 de abril
  • Chayanne: 22 y 23 de abril
  • Jesse & Joy: 24 de abril
  • Melendi: 29 de abril
Chayanne
Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Conciertos en CDMX abril 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Los conciertos para abril 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

  • Muerdo: 1 de abril
  • Los Mesoneros: 8 y 9 de abril
  • Mishaal Tamer: 11 de abril
  • Midnight Til Morning: 13 de abril
  • Javiera Mena: 19 de abril
  • Los Espíritus: 23 de abril
  • Jaime Varela: 24 de abril
  • Diamante eléctrico: 26 de abril
  • Sonicwonder de Hiromi: 29 y 30 de abril
Los Espíritus
Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

Conciertos en CDMX abril 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para abril 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril
  • Kani García, 17 de abril
  • Jackson Wang, 20 de abril
Concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio
Soda Stereo (Soda Stereo / Facebook)

Conciertos en CDMX abril 2026: Pabellón Palacio de los Deportes

Los conciertos para abril 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

  • Joost: 4 de abril
  • The Rapture: 25 de abril
  • Creepy Nuts: 19 de abril
The Rapture regresa a México con show en Pabellón Oeste: fecha y boletos
The Rapture (The Rapture)

Conciertos en CDMX abril 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para abril 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

  • AC/DC, 7, 11 y 15 de abril
  • The Weeknd, 20, 21 y 22 abril
Abel Testafaye
Abel Testafaye (Facebook)

Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

  • 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril
  • DAAZ, 9 y 10 de abril
  • María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril
  • Paté de Fuá, 22 de abril
  • Depresión Sonora, 23 de abril
  • Javier Corcobado, 30 de abril
31 Minutos
31 Minutos (Instagram/@31minutos)

Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Indie Rocks!

Los conciertos para abril 2026 en el Foro Indie Rocks! son estos:

  • Nation of Language, 11 de abril
  • Rafa Arreguín, 16 de abril
  • MONO, 17 de abril
  • Tempesst, 21 de abril
  • Mad Professor, 25 de abril
  • Jimena Amarillo, 30 de abril
Mad Professor
Mad Professor (Especial)

Conciertos en CDMX abril 2026: La Maraka

Los conciertos para abril 2026 en La Maraka son estos:

  • Anna Tsuchiya: 7 de abril
  • La Sonora Dinamita: 23 de abril
  • AQUA: 29 de abril
  • Grupo Galé: 30 de abril
Barbie Girl
Barbie Girl (Aqua)

Conciertos en CDMX abril 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para abril 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • The xx: 3,4 y 5 de abril
  • Sara Landry: 9 de abril
  • Matt Bennett: 11 de abril
  • FKA: 23 de abril
  • Ben Bohmer: 23 de abril
  • Plastilina Mosh: 25 de abril
The XX vuelve a México: fecha y boletos para Pepsi Center WTC
The XX (The XX)

Conciertos en CDMX abril 2026: Velódromo

Los conciertos para abril 2026 en el Velódromo son estos:

  • The Flaming Lips, 18 de abril
  • Black Label Society, 23 de abril
The Flaming Lips regresa a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico
The Flaming Lips (Ocesa)

Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio BB

Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio BB son estos:

  • Kudai, 17 de abril
  • Public Image Ltd, 19 de abril
Kudai, agrupación.
Kudai, agrupación. (@kudai)

Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Esperanza Iris

Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Esperanza Iris son estos:

  • Melanie Martinez: 1 de abril
Melanie Martinez en México con The Hades Ritual: precio y boletos
Melanie Martinez (@littlebodybigheart)

Conciertos en CDMX abril 2026: Arena CDMX

Los conciertos para abril 2026 en el Arena CDMX son estos:

  • Dream Theater: 10 de abril
Dream Theater
Dream Theater (Instagram | @wolfeeliotmedia)

Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Puebla

Los conciertos para abril 2026 en el Foro Puebla son estos:

  • Mind Enterprises: 8 de abril
Concierto
Concierto (Unsplash)