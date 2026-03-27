Te compartimos la lista de conciertos en CDMX abril 2026; conoce las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México recibirá diversos espectáculos en vivo. Así quedó el calendario de abril:

Melanie Martinez, 1 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Muerdo, 1 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Joost, 4 de abril Pabellón del Palacio de los Deportes

31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril en Teatro Metropólitan

The xx, 3,4 y 5 de abril en el Pepsi Center WTC

Anna Tsuchiya, 7 de abril en La Maraka

PinkPantheress, 8 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Fonseca, 8 de abril en el Auditorio Nacional

Mind Enterprises, 8 de abril en el Foro Puebla

Julio Preciado, 9 de abril en el Auditorio Nacional

Sara Landry, 9 de abril en el Pepsi Center WTC

Los Mesoneros, 8 y 9 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Dream Theater 10 de abril en la Arena CDMX

DAAZ, 9 y 10 de abril en el Teatro Metropólitan

Nation of Language, 11 de abril en el Foro Indie Rocks!

31 Minutos, 11 de abril en el Auditorio Nacional

Matt Bennett, 11 de abril en el Pepsi Center WTC

Mishaal Tamer, 11 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Midnight Til Morning, 13 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

AC/DC, 7, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP Seguros

Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes

Rafa Arreguín, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!

Siddhartha, 17 de abril en el Auditorio Nacional

Kani García, 17 de abril en el Palacio de los Deportes

Kudai, 17 de abril en el Auditorio BB

MONO, 17 de abril en el Foro Indie Rocks!

Raphael, 15, 17 y 18 de abril en el Auditorio Nacional

Caifanes, 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí

The Flaming Lips, 18 de abril en el Velódromo Olímpico

María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril en el Teatro Metropólitan

Javiera Mena, 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Creepy Nuts, 19 de abril en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Public Image Ltd, 19 de abril en el Auditorio BB

Jackson Wang, 20 de abril en el Palacio de los Deportes

The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros

Tempesst, 21 de abril en el Foro Indie Rocks!

Paté de Fuá, 22 de abril en el Teatro Metropólitan

Chayanne, 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional

FKA, 23 de abril en el Pepsi Center WTC

Black Label Society, 23 de abril en Velódromo

Los Espíritus, 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Ben Bohmer, 23 de abril en el Pepsi Center WTC

La Sonora Dinamita, 23 de abril en el La Maraka

Depresión Sonora, 23 de abril en el Teatro Metropólitan

Jesse & Joy, 24 de abril en el Auditorio Nacional

Jaime Varela, 24 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

The Rapture, 25 de abril en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Plastilina Mosh, 25 de abril en el Pepsi Center WTC

Mad Professor, 25 de abril en el Foro Indie Rocks!

Diamante eléctrico, 26 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Melendi, 29 de abril en el Auditorio Nacional

AQUA, 29 de abril en La Maraka

Sonicwonder de Hiromi, 29 y 30 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Grupo Galé, 30 de abril en La Maraka

Jimena Amarillo, 30 de abril en el Foro Indie Rocks!

Javier Corcobado, 30 de abril en Teatro Metropólitan

Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Fonseca: 8 de abril

Julio Preciado: 9 de abril

31 Minutos: 11 y 12 de abril

Mijares Sinfónico: 14 de abril

Siddhartha: 17 de abril

Raphael: 15 y 18 de abril

Chayanne: 22 y 23 de abril

Jesse & Joy: 24 de abril

Melendi: 29 de abril

Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Conciertos en CDMX abril 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Los conciertos para abril 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

Muerdo: 1 de abril

Los Mesoneros: 8 y 9 de abril

Mishaal Tamer: 11 de abril

Midnight Til Morning: 13 de abril

Javiera Mena: 19 de abril

Los Espíritus: 23 de abril

Jaime Varela: 24 de abril

Diamante eléctrico: 26 de abril

Sonicwonder de Hiromi: 29 y 30 de abril

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

Conciertos en CDMX abril 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para abril 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Soda Stereo, 14,15 y 16 de abril

Kani García, 17 de abril

Jackson Wang, 20 de abril

Soda Stereo (Soda Stereo / Facebook)

Conciertos en CDMX abril 2026: Pabellón Palacio de los Deportes

Los conciertos para abril 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

Joost: 4 de abril

The Rapture: 25 de abril

Creepy Nuts: 19 de abril

The Rapture (The Rapture)

Conciertos en CDMX abril 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para abril 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

AC/DC, 7, 11 y 15 de abril

The Weeknd, 20, 21 y 22 abril

Abel Testafaye (Facebook)

Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril

DAAZ, 9 y 10 de abril

María Daniela y su Sonido Lasser, 18 y 19 de abril

Paté de Fuá, 22 de abril

Depresión Sonora, 23 de abril

Javier Corcobado, 30 de abril

31 Minutos (Instagram/@31minutos)

Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Indie Rocks!

Los conciertos para abril 2026 en el Foro Indie Rocks! son estos:

Nation of Language, 11 de abril

Rafa Arreguín, 16 de abril

MONO, 17 de abril

Tempesst, 21 de abril

Mad Professor, 25 de abril

Jimena Amarillo, 30 de abril

Mad Professor (Especial)

Conciertos en CDMX abril 2026: La Maraka

Los conciertos para abril 2026 en La Maraka son estos:

Anna Tsuchiya: 7 de abril

La Sonora Dinamita: 23 de abril

AQUA: 29 de abril

Grupo Galé: 30 de abril

Barbie Girl (Aqua)

Conciertos en CDMX abril 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para abril 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

The xx: 3,4 y 5 de abril

Sara Landry: 9 de abril

Matt Bennett: 11 de abril

FKA: 23 de abril

Ben Bohmer: 23 de abril

Plastilina Mosh: 25 de abril

The XX (The XX)

Conciertos en CDMX abril 2026: Velódromo

Los conciertos para abril 2026 en el Velódromo son estos:

The Flaming Lips, 18 de abril

Black Label Society, 23 de abril

The Flaming Lips (Ocesa)

Conciertos en CDMX abril 2026: Auditorio BB

Los conciertos para abril 2026 en el Auditorio BB son estos:

Kudai, 17 de abril

Public Image Ltd, 19 de abril

Kudai, agrupación. (@kudai)

Conciertos en CDMX abril 2026: Teatro Esperanza Iris

Los conciertos para abril 2026 en el Teatro Esperanza Iris son estos:

Melanie Martinez: 1 de abril

Melanie Martinez (@littlebodybigheart)

Conciertos en CDMX abril 2026: Arena CDMX

Los conciertos para abril 2026 en el Arena CDMX son estos:

Dream Theater: 10 de abril

Dream Theater (Instagram | @wolfeeliotmedia)

Conciertos en CDMX abril 2026: Foro Puebla

Los conciertos para abril 2026 en el Foro Puebla son estos:

Mind Enterprises: 8 de abril