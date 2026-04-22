Paté de Fuá se suma al calendario de conciertos de la CDMX con una presentación en vivo desde el Teatro Metropólitan.

La cita para la celebración de su 20 aniversario en la escena musical es en punto de las 20:30 horas de este miércoles 22 de abril.

Setlist de Paté de Fuá para el concierto en el Teatro Metropólitan

Cabe destacar que el concierto de Paté de Fuá será una mezcla perfecta entre el 20 aniversario de la banda y promoción de Rompecabezas, su más reciente álbum.

Es por esto mismo que los fanáticos podrán escuchar lo nuevo de Paté de Fuá junto con las canciones clásicas como:

Te vas

Quisiera ser

Si muero algún día

La princesa japonesa

Tenía razón

El tren de la alegría

Celoso y desubicado

El fantasma enamorado

Muñeca

Ojos brujos

Vamos a morir

La canción del Linyera

Nosotros dos

El extranjero

Paloma cruel

Llévame en un beso

Princesita

Nato a Barazra

Paté de Fuá (Instagram | Paté de Fuá)

Telonero e invitados sorpresa de Paté de Fuá para el Teatro Metropólitan

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan.

Sin embargo, los fanáticos no descartan el factor sorpresa para el día del evento, por lo que tienen fe en un invitado sorpresa sobre el escenario.

Las apuestas recaen principalmente en Ana Torroja, quien participó en el sencillo “Te vas” de Rompecabezas.

Asimismo, rumores apuntan a que artistas como Lila Downs, Natalia Lafourcade o Catalina García pudean ser parte de las invitadas este miércoles de concierto.