Paté de Fuá se suma al calendario de conciertos de la CDMX con una presentación en vivo desde el Teatro Metropólitan.
La cita para la celebración de su 20 aniversario en la escena musical es en punto de las 20:30 horas de este miércoles 22 de abril.
Setlist de Paté de Fuá para el concierto en el Teatro Metropólitan
Cabe destacar que el concierto de Paté de Fuá será una mezcla perfecta entre el 20 aniversario de la banda y promoción de Rompecabezas, su más reciente álbum.
Es por esto mismo que los fanáticos podrán escuchar lo nuevo de Paté de Fuá junto con las canciones clásicas como:
- Te vas
- Quisiera ser
- Si muero algún día
- La princesa japonesa
- Tenía razón
- El tren de la alegría
- Celoso y desubicado
- El fantasma enamorado
- Muñeca
- Ojos brujos
- Vamos a morir
- La canción del Linyera
- Nosotros dos
- El extranjero
- Paloma cruel
- Llévame en un beso
- Princesita
- Nato a Barazra
Telonero e invitados sorpresa de Paté de Fuá para el Teatro Metropólitan
Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan.
Sin embargo, los fanáticos no descartan el factor sorpresa para el día del evento, por lo que tienen fe en un invitado sorpresa sobre el escenario.
Las apuestas recaen principalmente en Ana Torroja, quien participó en el sencillo “Te vas” de Rompecabezas.
Asimismo, rumores apuntan a que artistas como Lila Downs, Natalia Lafourcade o Catalina García pudean ser parte de las invitadas este miércoles de concierto.